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男凌晨下班疑疲勞駕駛 逆向撞進路邊檳榔攤 車頭全毀

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣29歲林姓男子23日凌晨2點多下班後，行經屏東市建國路，疑疲勞駕駛，竟逆向撞進路邊民宅，檳榔攤裝潢結構幾全毀、門變形，汽車車頭全毀，現場民眾發現趕緊報案，消防隊到場後林男拒絕送醫，警方到場酒測為零，詳細肇事原因待調查。

林男從事屠宰業，23日凌晨2點多下班，林男稱，當時剛下班，突然感到疲倦，隨後自撞路邊兩間房子。兩間房子都是同一個屋主，分租給兩人，其中一間開設檳榔攤，檳榔攤的裝潢結構幾乎全毀，加上修復費用，房東兒子初估約上百萬元跑不掉。

警方獲報後，林男酒測值為零，研判自撞，林男現場拒絕消防隊送醫，之後由親友送到屏東榮總醫院治療。警方提醒，疲勞駕駛容易增加發生事故機率，若感到精神不濟應稍作休息，避免意外發生。

林男疑似疲勞駕駛，凌晨下班後自撞路邊民宅。記者劉星君／翻攝
林男疑似疲勞駕駛，凌晨下班後自撞路邊民宅。記者劉星君／翻攝
林男疑似疲勞駕駛，凌晨下班後自撞路邊民宅。圖／屏東小鎮資訊提供
林男疑似疲勞駕駛，凌晨下班後自撞路邊民宅。圖／屏東小鎮資訊提供

屏東縣 房子 自撞

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