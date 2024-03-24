男凌晨下班疑疲勞駕駛 逆向撞進路邊檳榔攤 車頭全毀

屏東縣29歲林姓男子23日凌晨2點多下班後，行經屏東市建國路，疑疲勞駕駛，竟逆向撞進路邊民宅，檳榔攤裝潢結構幾全毀、門變形，汽車車頭全毀，現場民眾發現趕緊報案，消防隊到場後林男拒絕送醫，警方到場酒測為零，詳細肇事原因待調查。

林男從事屠宰業，23日凌晨2點多下班，林男稱，當時剛下班，突然感到疲倦，隨後自撞路邊兩間房子。兩間房子都是同一個屋主，分租給兩人，其中一間開設檳榔攤，檳榔攤的裝潢結構幾乎全毀，加上修復費用，房東兒子初估約上百萬元跑不掉。