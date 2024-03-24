聽新聞
test
0:00 / 0:00
男凌晨下班疑疲勞駕駛 逆向撞進路邊檳榔攤 車頭全毀
屏東縣29歲林姓男子23日凌晨2點多下班後，行經屏東市建國路，疑疲勞駕駛，竟逆向撞進路邊民宅，檳榔攤裝潢結構幾全毀、門變形，汽車車頭全毀，現場民眾發現趕緊報案，消防隊到場後林男拒絕送醫，警方到場酒測為零，詳細肇事原因待調查。
林男從事屠宰業，23日凌晨2點多下班，林男稱，當時剛下班，突然感到疲倦，隨後自撞路邊兩間房子。兩間房子都是同一個屋主，分租給兩人，其中一間開設檳榔攤，檳榔攤的裝潢結構幾乎全毀，加上修復費用，房東兒子初估約上百萬元跑不掉。
警方獲報後，林男酒測值為零，研判自撞，林男現場拒絕消防隊送醫，之後由親友送到屏東榮總醫院治療。警方提醒，疲勞駕駛容易增加發生事故機率，若感到精神不濟應稍作休息，避免意外發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言