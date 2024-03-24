100元面額支票要兌現230萬元？ 南警揪出變造犯嫌法辦

台南市29歲蔡姓女子因受不了父親催討23萬元借款，竟異想天開利用所任職公司會計職務之便，前往林森路某銀行臨櫃申請2張支票面額100元及125元各一張，蔡女返家後隨即取出面額100元支票，涉嫌將其金額變造為230萬元。隨後把支票轉交給父親，蔡父前往東寧路郵局要兌現該張支票，經票據交換所人員查覺有異報銀行和警方調查後，依偽造有價證券、詐欺罪嫌法辦。

南市警一分局東門派出所20日下午16時許受理轄內某銀行經理報案，稱日前有一男子持該行已遭變造面額之支票，至其他金融機構櫃檯兌現支票，意圖詐領新台幣230萬元。案經該所所長陳宗鑫獲知案情後立即派員積極展開追查。

警方調查發現，蔡女（29歲）於本月18日下午3點多，竟利用所任職公司會計職務之便，前往林森路某銀行臨櫃申請2張支票，面額100元及125元各一張。蔡女返家後隨即取出面額100元支票，著手進行將其金額變造為230萬元。隨後把該張支票轉交給她父親。蔡父（57歲）即前往東寧路某郵局兌現該張支票。

台灣票據交換所台南市分所人員查覺有異報銀行追查；林森路某銀行經理於20日下午到轄區派出所報案稱，日前有一名男子持該行已遭變造面額支票，至其他金融機構櫃檯兌現支票，意圖詐領高額款項，案經警方積極勘察蒐證追查，於21日循線揪出變造犯嫌到案。