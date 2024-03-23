宜蘭女騎士車禍腦死 器捐遺愛人間

宜蘭25歲女騎士車禍腦死，家屬決定捐出她的心肺等器官，並於今天於國立陽明交通大學附設醫院手術，之後在各地警方合作接力開道下，護送救護車經由國道5號雪山隧道送往北部各地醫院，遺愛人間。

陽明交通大學附設醫院表示，女騎士3月19日因在宜蘭縣壯圍鄉發生機車與汽車碰撞事故，嚴重頭部外傷，送至醫院後陷入昏迷；經極力救治後意識仍無進步、無自主呼吸，家屬表達她認同器捐理念，希望發揮大愛。經醫院會同檢察官相驗判定腦死後，今天中午於醫院內進行器官捐贈摘除手術。

陽明交通大學附設醫院說明，女騎士的2腎臟留在宜蘭，後續由院方召集醫療團隊進駐手術室，移植給他人。其餘心臟、肺臟、眼角膜、肝臟、胰臟於下午分送台北市振興醫院、林口長庚紀念醫院、基隆長庚紀念醫院及台北榮民總醫院移植。

陽明交通大學附設醫院表示，因今天適逢假日，國道5號雪山隧道及台北市區皆為交通顛峰時段、車流眾多易造成壅塞，器官移植時間刻不容緩，尤其心臟冰凍保存黃金時間只有2小時，在時間與速度賽跑的關鍵時刻，宜蘭縣、台北市及國道高速公路警察局等單位通力合作，替各醫院救護車開道護送器官，以求盡快、安全的將器官送達移植醫院，共同成就捐贈者遺愛人間心願。