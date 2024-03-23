印度讀心神蹟降臨？假祈福真詐財警3小時逮人

台北市忠孝西路派出所，日前接獲女大學生報案，中山南路、忠孝西路口，有印度籍男子以讀心術為幌子，邀請她玩猜數字及顏色，猜對就號稱是神蹟降臨，隨即替女大生祈福卻要求金錢報酬，女大生被情勢所逼拿出500元。警方調閱監視器，短短3小時內在萬華區出租套房將印度男子帶返派出所，全案詢後依詐欺罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

警方調查，印度籍男子在台北車站周邊，隨機搭訕路人，與被害人玩猜數字及猜顏色等遊戲，猜中後佯稱神蹟降臨，宣稱將為被害人祈福禱告，並向被害人索取金錢及禮物，女大生就在這種情境下，被迫捐出500元，她不甘遭詐，立即向警方報案。

警方調閱周邊監視器追查，派員循線在街上搜尋，3小時內就發現印度籍犯嫌現居萬華，隨即前往出租套房查緝，印度籍男子見警方上門，先是一陣錯愕，警方詢問他是否涉及詐騙時，嫌犯還狡猾指著警方列印出來的監視器身影，說謊指出影中人是他哥哥，但最後仍被警方識破謊言，嫌犯被帶返派出所，對犯行坦承不諱。