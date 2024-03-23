高雄佳豐鋁業今早爆炸釀8死傷 去年遭環保局4次開罰
高雄市湖內區中山路二段的佳豐鋁業，今早8點多突然爆炸，2人失去呼吸、心跳，8名傷者分別送高雄及台南等醫院救治，經查這家製鋁創設於民國86年，專攻鋁圓棒製造，也取得UL 2809 回收料含量驗證，但多年來仍有多筆違反廢棄物清理法的裁罰紀錄，去年8月環保局曾開罰4次，共罰3萬元。
佳豐鋁業創設於1997年，資本額9000萬，員工數約30人，從事鋁二級冶煉作業，專攻各型鋁圓棒製造、加工、研發， 也積極布局國際市場，近期更致力落實 UL2809 相關標準，推廣「回收再利用」概念。近日仍持續招聘現場作業員及ISO品管人員。
不過近五年來， 屢因事業廢棄物未處理妥善吃罰單，去年8月3日遭高市環保局依違反廢棄物清理法開出4張罰單，合計開罰3萬元。
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