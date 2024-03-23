同事載上班遲到被扣薪 少年line嗆被打癱 警逮5嫌查辦

林姓少年不爽劉男載他上班遲到被扣薪，於LINE群組對劉男嗆聲，雙方隔空叫罵。昨天凌晨劉男與林姓少年共同朋友共9人，約在新北市三重區新北環快下停車場談判，未料，林姓少年慘被劉男及友人施暴，過程中被錄影上傳社群。警方網巡發現查辦，於今天清晨陸續通知涉案5人到案，依法究辦，後續持續追查另3名共犯到案說明。

據了解，林姓少年（16歲、輟學）與劉姓男子（20歲）兩人因人力派遣公司仲介在同一個建案工地內打零工彼此熟識，平日上班時，劉男會騎車載同林姓少年一起到工地上班。未料，某日劉男載林姓少年上班途中耽誤時間，害林姓少年被扣工資，讓林姓少年頗為不滿。

日前林姓少年在他們LINE好友群組內嗆罵劉男，這讓劉男也爆氣回嗆，雙方你一言我一句隔空叫囂誰也不讓，群組內好友便提議約定於昨天凌晨在新北市三重區新北環快下停車場談談。

當天林姓少年、劉男6男3女共9人到達現場，雙方再因扣薪一事互起口角，過程中，劉男朝林姓少年狠賞一計巴掌，要林男認錯道歉，隨後另名劉姓男子（18歲）也加入戰局，拉著林姓少年雙腿拖行，後續再一計飛踢，拖鞋打頭，只見林姓少年癱坐在地無力還擊。

有路過民眾發現報警協處，警方到場件癱軟在地的林姓少年表情痛苦，詢問雙方皆表示僅在此嬉鬧，但林男當場有嘔吐狀況，警先通知119派人前來檢查，經救護人員檢視林男身體狀況正常，林姓少年不願就醫且拒絕警方協助，警方遂抄登在場人資料，並令其離去。