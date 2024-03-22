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身背巨債曾遭追款 海軍陸戰中士傳訊女友後陳屍座車內
國軍江姓男子今晨傳訊林姓女友自稱在台北市中山區通北街後山，貌似情緒低落，林女前往尋人，發現江男獨自待在座車內不回應，報警處理，警方介入發現江男無呼吸心跳，送醫搶救後江男仍死亡，員警在江男車內發現燃燒過的黑炭，初步排除外力侵入，後續將相驗釐清確切死因。
警方調查，26歲江男今清晨6時許傳訊林女，自稱在通北街後山，字句吐露輕生念頭，提及自己「快沒辦法傳訊息了」，旋即斷聯，林女收到訊息立刻趕往通北街尋人，發現江男汽車後上前查看，車上的江男始終不回應，林女立刻報警求助。
員警介入後發現，江男已無呼吸心跳，救護人員將其送往台北馬偕醫院急救後，醫院仍於上午8時27分宣告江男不治。
據悉，江男是國軍海軍陸戰隊66旅中士，平時負責文宣招募工作，無固定工作場所，親友平時知悉江男在外欠款，但不清楚是為何欠債，只知先前曾返還200萬元，債務仍未還清，也曾遭人上門追債，
警方表示，員警介入後在江男座車上發現燃燒過的黑炭，採證調查後初步排除外力介入跡象，不排除江男燒炭輕生，後續將司法相驗釐清確切死因，另已通報軍方協處。
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