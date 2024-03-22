苗栗外配臨櫃領百萬現金 警方防詐暖心護鈔

苗栗縣偏鄉造橋地區郵局近日傳言有婦人疑遭詐騙百萬現金，引人關切，警方今天說明這是一場誤會！本月中旬一名越南外籍配偶臨櫃提領一百萬元，行員直覺她可能遭詐騙，通報警方處理，最後經確認她是要付裝修費，警員擔心安全，還當場暖心護鈔陪同一起安全返家。

竹南分局指出，當天造橋分駐所所長陳建賓、警員方宗尚在金融機構例行性加強巡邏時，剛好遇到郵局行員反映有婦人要提領大筆現金，懷疑她可能是到詐騙集團詐騙，於是主動趨前關心了解。

經了解阮姓婦人因家裡裝修，需要支付裝修及各項材料費用，因此獨自騎機車前往郵局臨櫃要提領一百萬元現金，處理員警確認並非詐騙案後，向阮婦宣導防詐知識，待臨櫃領款後，主動護送她安全返家。

警方提醒民眾提領大筆款項，應注意是否為詐騙情事，另建議民眾若有大額款項交易，可以使用轉帳劃撥或匯款，避免錢產露白，增加風險，如有大筆現金存、提款需求，也可向各地警察機關申請免費護鈔服務，或請金融機構協助代為聯繫。