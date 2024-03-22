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罰了63萬還不怕 泰山卡拉OK坐檯店違規經營遭斷水電

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

新北市泰山區一間有女陪侍的視聽歌唱場所，因在乙種工業區違規經營，且酒客鬧事隨地嘔吐不斷引發民眾反彈，2021年起遭新北市府多次開罰達63萬，但業者罰不怕持續經營，市府昨忍無可忍派聯合稽查小組執行斷水電，不讓業者繼續營業。

該卡拉OK坐檯店因於乙種工業區經營視聽歌唱業，已違反土地使用分區管制，違法經營還不知低調，除了有女性在店內陪侍外，酒客鬧事、嘔吐也引發附近居民反彈，新北市府自2021年開罰共63萬元，但業者罰不怕持續經營，將公權力視為無物。

面對業者及屋主不願配合改善、漠不關心處理方式，無視新北市府行政處分，市府公共安全聯合稽查小組決議該處有妨礙公安等情形，昨前往執行停止供水、供電，杜絕違規八大行業橫行，這是新北市府公共安全聯合稽查小組從2017年起年起執行第21處違規案件強制斷水電，其中包含19處違規視聽歌唱業及2處妨礙風化案件。

新北市城鄉局長黃國峰表示，乙種工業區應照都市計畫法不得作為八大行業使用，土地或建物所有權人也應善盡維護管理其合法使用，市府將持續清查此類違規行為稽查取締，呼籲業者切勿持僥倖心態。

新北市泰山區一間有女性陪侍的視聽歌唱場所在乙種工業區違規經營，市府聯合稽查小組昨執行斷水電，不讓業者繼續營業。圖／新北市城鄉局提供
新北市泰山區一間有女性陪侍的視聽歌唱場所在乙種工業區違規經營，市府聯合稽查小組昨執行斷水電，不讓業者繼續營業。圖／新北市城鄉局提供
新北市泰山區一間有女性陪侍的視聽歌唱場所在乙種工業區違規經營，市府聯合稽查小組昨執行斷水電，不讓業者繼續營業。圖／新北市城鄉局提供
新北市泰山區一間有女性陪侍的視聽歌唱場所在乙種工業區違規經營，市府聯合稽查小組昨執行斷水電，不讓業者繼續營業。圖／新北市城鄉局提供
新北市泰山區一間有女性陪侍的視聽歌唱場所在乙種工業區違規經營，市府聯合稽查小組昨執行斷水電，不讓業者繼續營業。圖／新北市城鄉局提供
新北市泰山區一間有女性陪侍的視聽歌唱場所在乙種工業區違規經營，市府聯合稽查小組昨執行斷水電，不讓業者繼續營業。圖／新北市城鄉局提供

八大行業 水電

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