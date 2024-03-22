罰了63萬還不怕 泰山卡拉OK坐檯店違規經營遭斷水電
新北市泰山區一間有女陪侍的視聽歌唱場所，因在乙種工業區違規經營，且酒客鬧事隨地嘔吐不斷引發民眾反彈，2021年起遭新北市府多次開罰達63萬，但業者罰不怕持續經營，市府昨忍無可忍派聯合稽查小組執行斷水電，不讓業者繼續營業。
該卡拉OK坐檯店因於乙種工業區經營視聽歌唱業，已違反土地使用分區管制，違法經營還不知低調，除了有女性在店內陪侍外，酒客鬧事、嘔吐也引發附近居民反彈，新北市府自2021年開罰共63萬元，但業者罰不怕持續經營，將公權力視為無物。
面對業者及屋主不願配合改善、漠不關心處理方式，無視新北市府行政處分，市府公共安全聯合稽查小組決議該處有妨礙公安等情形，昨前往執行停止供水、供電，杜絕違規八大行業橫行，這是新北市府公共安全聯合稽查小組從2017年起年起執行第21處違規案件強制斷水電，其中包含19處違規視聽歌唱業及2處妨礙風化案件。
新北市城鄉局長黃國峰表示，乙種工業區應照都市計畫法不得作為八大行業使用，土地或建物所有權人也應善盡維護管理其合法使用，市府將持續清查此類違規行為稽查取締，呼籲業者切勿持僥倖心態。
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