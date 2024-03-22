台東休旅車墜20公尺駁崁 男駕駛送醫急救不治
台東縣海端鄉利稻村一處農場傳出車輛墜20公尺駁崁意外，55歲王姓駕駛被救出送醫急救後仍傷重不治，至於事故原因警方進一步調查釐清中。
這起車輛墜駁崁意外於昨晚7時發生，關山消防大隊利稻分隊接獲轄區派出所指出某農場停車場，有休旅車自撞護欄墜落約20米駁崁，立即趕往現場救援。
消防人員抵達現場後，發現車輛毀損變形，駕駛座1名男子頭部重創，現場員警合力將駕駛緊急送往關山慈濟醫院急救，但因頭部受傷嚴重，搶救1個多小時仍不治。
警方表示，經調查駕駛為台北市王姓男子，昨獨自駕車到南橫公路停靠一處農場停車場，未料不明原因車輛疑突然往前衝，連人帶車翻落約20公尺駁崁。
目前已有偵查隊至現場蒐證及詢問報案人與王姓死者女兒，並協助處理後續事宜。彙整該案相關資料後，今天報請檢察官相驗，以釐清相關事故原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言