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台南男騎車過彎...撞「深山橋」橋墩墜谷 多處骨折身亡
台南左鎮區傳出車輛墜落事故，42歲蘇姓男子近中午騎機車經台20線23.5公里處，疑似過彎車速過快撞到深山橋的橋墩後墜落10米深溪谷，警、消人員獲報到場後，發現蘇男明顯死亡，至於詳細事故原因將由新化警分局調閱監視器釐清。
據了解，42歲蘇男為當地人，騎車經台20線23.5公里處，因該路段有彎道，蘇疑似車速過快導致機車失控，先撞上深山橋橋墩，蘇男因撞擊力道太大，人掉落10公尺深溪谷。今中午近12點警消接獲民眾報案，指橋下好像有一個人困在橋下，遂出動立即趕往現場。
警消抵達現場後，發現深山橋旁有一輛機車，車頭損毀且路面有不到1公尺的煞車痕跡，且橋墩有遭撞擊的損傷。至於掉落溪谷的蘇男多處骨折，明顯死亡。消防人員出動救助器材車，已籃式擔架將死者吊起。
不過蘇男除了多處骨折外，已呈現屍僵，警方表示，詳細事發時間及原因，將調閱周邊監視器及報請檢察官相驗釐清。
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