影／吃消夜未打方向燈遭警攔 高雄男酒氣濃超淡定...一測慘了

陳姓男子昨晨騎機車到高雄市三民區自立一路一家小吃店吃消夜，因右轉未打方向燈，遭員警攔查；警方聞到陳滿身酒氣，陳淡定否認喝酒，結果酒測超標。記者石秀華／翻攝 陳姓男子昨晨騎機車行經高雄市三民區自立一路吃消夜，因右轉未打方向燈，遭員警攔查；警方聞到陳滿身酒氣，問陳是否喝酒，陳淡定否認，但感測器亮起紅燈，經施以酒測，結果酒測高達每公升1.02毫克，陳消夜吃不成，當場被上銬逮捕。

三民一分局長明街派出所員警昨天凌晨2時許執行巡邏勤務，巡經三民區自立一路十，發現陳姓男子（51歲）騎機車右轉未打方向燈，警方隨即趨前攔查。

員警告知陳轉彎要打方向燈，隨即聞到陳滿身酒味，問陳「是否喝酒？」陳神情淡定否認有喝酒，辯稱因趕著要吃消夜，忘了打方向燈。

警方拿出感測器對陳測試，結果亮起紅燈；隨後告知陳權利，並施以酒測，結果酒測高達每公升1.02毫克，結果消夜吃不成，當場被上銬逮捕，警詢後，依公共危險罪嫌移送偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康