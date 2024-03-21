美甲師幫打美容針害毀容 酒店女怒求償233萬法官判10萬

新北43歲的阮姓女子從事美甲、美睫工作，但沒有醫師資格的她，卻到新竹縣為唐姓酒店女公關以3500元價碼施打美容水光針。沒想到原本外型亮麗的唐女施打針劑後，臉部劇烈腫漲，就醫後發現蜂窩性組織炎、蕁麻疹慘遭毀容，憤而向阮女求償233萬元。新竹地院依違反醫師法將阮女判刑6月，且需賠償唐女10萬元。

判決書指出，阮女承租新北市一處店面開設美容工作坊，提供美甲、美睫等服務。阮女明知自己未取得合法醫師資格，不得執行醫療業務，前年1月23日仍到新竹縣竹北市，為唐女施打美容水光針，擅自執行醫療業務1次。

阮女先在唐女臉上擦拭不詳麻醉劑，再施打填充不詳內容物的美容水光針，並收費3500元。未料唐女施打針劑後，因臉部腫脹，至東元綜合醫院就醫，經醫師診斷疑似受有臉部蜂窩性組織炎、臉部蕁麻疹等傷害，唐女憤而提告。

唐女指控，她毀容前是從事八大行業，對臉部保養較為重視，因阮女醫療行為致顏面受傷，無法繼續工作，日常生活諸多不便，身心健康均大受影響及飽受煎熬，終日輾轉難眠，但阮女迄今不聞不問，亦未曾有任何表示道歉，故請求賠償不能工作損失149萬6千元、精神慰撫金80萬元、醫療費1萬2300元、看護費用3萬，合計求償233萬元。

阮女則主張，唐女本身從事八大行業，不清楚對醫療行為時其本身身體是否也有狀況，所受傷勢也許是因其自身身體問題。