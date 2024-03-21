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影／烏石漁港23歲船員喝到茫 撲通「落海」被救起還在醉
昨晚將近12點，位於宜蘭縣烏石漁港新龍發66號林姓船員在漁船上與外籍漁工飲酒，喝到酩酊大醉，從漁船要上岸時跌落烏石港加油碼頭，喝醉無力上岸，附近安檢所港巡人員聽到呼叫聲，開著救生艇去救起尚在喝醉茫然的林男。
23歲家住宜蘭的林姓船員「撲通」一聲落海時，安檢所人員蕭敬享聽到落海及呼救聲前往查看，發現一名男子於加油碼頭落海，立即通報值班人員協助通報，並由檢查人員士官長馮子堯攜帶救生裝備趕抵碼頭，立即拋擲救生圈及救生衣供該男子漂浮。
可是因為潮差過大，而且林男喝酒醉無法自行攀爬上岸，最後由港巡人員士官長黃種益等3人駕駛救生艇前往救援，落水男子林員無外傷，被救起時仍是酒醉，意識不清，無需送醫，交由男子的阿姨帶回家。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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