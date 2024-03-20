等一小時沒座位氣炸了 金山知名火鍋店被留言放火

金山一家知名石頭火鍋店，被等候用餐的民眾不滿而留言要去放火出口氣，嚇得店家也趕緊向警方來報案。 圖／紅樹林有線電視提供 金山一家知名石頭火鍋店，遠近馳名，就連一般平常日，還沒到用餐時間就可以見到店外有饕客排隊候位，假日用餐更是要等上一小時以上，而日前就有民眾不滿店家告知等候時間到還無法進店用餐，因而在店家的臉書粉絲專頁留言抱怨，結果引來網友回覆留言要去放火出口氣，嚇得店家也趕緊向警方來報案。

而這事件的起因其實是一名女子要用餐，被店員告知大約要等候一小時，結果等了一小時沒看到幾位客人出來，卻看見一組人數較多的候位客人進店用餐後就沒座位，因此問店員當初為何說候位時間一小時現在卻沒辦法用餐，結果沒有店員承認，而她事後也在臉書抱怨，卻引來網友回覆說要放火燒了店家，而這樣的留言恐怕已經構成恐嚇罪。

金山派出所所長李語堂表示，這家知名火鍋店旁就是加油站，接獲要放火燒店家的威脅報案，警方也不敢大意，在追查過後，發現這名網友來自花蓮，已經專程將他約談到案，而全案後續也依恐嚇罪嫌函送基隆地檢署偵辦。