快訊

懲處報告出爐！桃機歲修釀塞機「亂500航班」 僅機場公司董總等12人受罰

曾收大量不雅出軌照！大S控孕期遭汪小菲動粗 痛喊：婚內出軌的是你

新政府兩岸路線受矚！李大維指北京會關注就職演說 但「他不是一張白紙」

桃園16歲少年雙載對撞女騎士 3人噴飛在地…無照慘了

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區前日發生一起機車對撞車禍，一名女騎士沿自強南路行駛時，行經明德路54巷巷口，與另一輛巷口出來的雙載機車發生碰撞，猛烈一撞導致3人噴飛摔成一團。警方到場發現雙載機車騎士年僅16歲，所幸人皆無大礙，後續將針對少年無照駕駛部分依法舉發。

從行車紀錄器畫面中可見，當時一輛騎著紅色機車的女騎士，沿自強南路行經明德路54巷巷口時，突然發現右手邊一輛機車正準備騎出巷口，女騎士來不及煞停猛然撞上，3人全噴飛在地，還好3人看似沒有大礙趕緊起身，警方隨即獲報到場處理。

對此龜山警方說明，16歲蔡姓男子前天下午4點多騎車載著友人，從龜山區明德路54巷左轉自強南路時，與一名自自強南路直行往忠誠街方向的20歲羅姓女騎士發生碰撞，警方立即到場處理，所幸2名騎士及乘客皆無明顯擦傷，且雙方酒測值均為零，將針對蔡男無照駕駛的情事依法舉發，後續肇責有待釐清。

桃園市龜山區一名女騎士前日沿自強南路行駛時，行經明德路54巷巷口，與另一輛16歲少年騎乘的機車雙載發生碰撞。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區一名女騎士前日沿自強南路行駛時，行經明德路54巷巷口，與另一輛16歲少年騎乘的機車雙載發生碰撞。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區一名女騎士前日沿自強南路行駛時，行經明德路54巷巷口，與另一輛16歲少年騎乘的機車雙載發生碰撞。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區一名女騎士前日沿自強南路行駛時，行經明德路54巷巷口，與另一輛16歲少年騎乘的機車雙載發生碰撞。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區一名女騎士前日沿自強南路行駛時，行經明德路54巷巷口，與另一輛16歲少年騎乘的機車雙載發生碰撞。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區一名女騎士前日沿自強南路行駛時，行經明德路54巷巷口，與另一輛16歲少年騎乘的機車雙載發生碰撞。記者周嘉茹／翻攝

桃園 機車騎士 車禍

延伸閱讀

王陽明私人車庫遭亂停 北市警聯繫上女騎士將移車

影／無照少年騎重機從後方撞翻單車女 網估高檔單車上看30萬要賠慘

影／高雄轎車右轉緊貼機車害女騎士摔傷 網驚問：這怎麼躲

飛車抓拒檢車輛卻把女騎士撞到智力退化 桃園市警八德分局得賠781萬

相關新聞

台東釣客突落海 無呼吸心跳、緊急送醫搶救

台東40多歲的男子今天中午不明在富岡漁港釣魚時，不明原因突然從提防上掉落到海中，附近釣客見狀通報海巡及消防隊，不過，落水...

桃園16歲少年雙載對撞女騎士 3人噴飛在地…無照慘了

桃園市龜山區前日發生一起機車對撞車禍，一名女騎士沿自強南路行駛時，行經明德路54巷巷口，與另一輛巷口出來的雙載機車發生碰...

救護車送病患回家仍鳴笛違法？中市衛生局：依法調查

台中市黃姓男子昨晚駕駛救護車，行經北區時，撞上喝酒的施姓機車騎士，施因頭部受創，送醫不治，警方調查，施酒精濃度超標，當時...

高雄護欄擋道未設警示…25歲男撞車不治 警一查：還不止1件

高雄市前鎮區新生路商港通道，因水泥紐澤西護欄擋道，除了昨晚造成陳姓機車騎士撞護欄不治，據警方了解，2月底同有另名騎士也因...

玉山不到3個月19事故6死12傷 玉管處籲做好登山準備

玉山國家公園今年截至昨天已發生19件山域事故，釀6死、12傷、3人平安獲救；玉管處今天提醒，妥善做好登山準備降低意外發生...

墾丁昔日人氣泰式Villa會館 現欠70萬勞健保費淪物件拍賣場

屏東恆春鎮後壁湖坐擁無敵海景的聽靜海休閒會館，曾是墾丁的人氣泰式Villa度假旅館，但不敵疫情歇業，又因疫情期間積欠勞健...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。