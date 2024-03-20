桃園16歲少年雙載對撞女騎士 3人噴飛在地…無照慘了

桃園市龜山區前日發生一起機車對撞車禍，一名女騎士沿自強南路行駛時，行經明德路54巷巷口，與另一輛巷口出來的雙載機車發生碰撞，猛烈一撞導致3人噴飛摔成一團。警方到場發現雙載機車騎士年僅16歲，所幸人皆無大礙，後續將針對少年無照駕駛部分依法舉發。

從行車紀錄器畫面中可見，當時一輛騎著紅色機車的女騎士，沿自強南路行經明德路54巷巷口時，突然發現右手邊一輛機車正準備騎出巷口，女騎士來不及煞停猛然撞上，3人全噴飛在地，還好3人看似沒有大礙趕緊起身，警方隨即獲報到場處理。