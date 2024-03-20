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高雄護欄擋道未設警示…25歲男撞車不治 警一查：還不止1件

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市前鎮區新生路商港通道，因水泥紐澤西護欄擋道，除了昨晚造成陳姓機車騎士撞護欄不治，據警方了解，2月底同有另名騎士也因而撞護欄受傷。

25歲陳姓男子昨晚騎機車回家，沿高雄港第二貨櫃中心汽機車通道，騎向高雄市前鎮區新生路與新衙路口，因路口設水泥製紐澤西護欄，夜裡沒加裝警示燈，通道也沒道路封閉警示牌，他疑未注意前方有護欄擋道，撞上護欄後頭部受創嚴重，送醫不治。

據警方了解，這幾座紐澤西護欄和1道藍色鐵拉門，疑是養護單位所設，早在2017年的Google map地圖街景，就錄攝到有護欄擋道。

警方表示，2月29日晚間10時許，另有1名宋姓男子騎乘機車，同沿這條通道行駛，一樣在新生路南下「興化102號」燈桿前，撞上這幾座紐澤西護欄，摔得人仰馬翻，受傷送阮綜合醫院急救，已經痊癒出院。

高雄市前鎮區新生路商港通道設紐澤西護欄阻道，已不止1件車禍。記者林保光／攝影
高雄市前鎮區新生路商港通道設紐澤西護欄阻道，已不止1件車禍。記者林保光／攝影
高雄市前鎮區新生高架橋下商港通道設紐澤西護欄阻道，2月29日也曾出車禍。記者林保光／翻攝
高雄市前鎮區新生高架橋下商港通道設紐澤西護欄阻道，2月29日也曾出車禍。記者林保光／翻攝
高雄市前鎮區新生高架橋下商港通道設紐澤西護欄阻道，2月29日也曾出車禍。記者林保光／翻攝
高雄市前鎮區新生高架橋下商港通道設紐澤西護欄阻道，2月29日也曾出車禍。記者林保光／翻攝

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