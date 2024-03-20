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玉山不到3個月19事故6死12傷 玉管處籲做好登山準備

中央社／ 南投縣20日電

玉山國家公園今年截至昨天已發生19件山域事故，釀6死、12傷、3人平安獲救。圖／玉管處提供
玉山國家公園今年截至昨天已發生19件山域事故，釀6死、12傷、3人平安獲救。圖／玉管處提供

玉山國家公園今年截至昨天已發生19件山域事故，釀6死、12傷、3人平安獲救；玉管處今天提醒，妥善做好登山準備降低意外發生，山區少雨請規劃取水點，使用簡易炊具注意防火。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處今天發布新聞稿表示，統計至昨天，今年已發生19件山域事故，總計6人死亡、12人受傷、3人平安獲救，發生位置以南二段8件最多，其中1人因疾病死亡、3件高山症，玉山線6件含4人墜谷亡、1人因病亡，及關山線2件、八通關2件、馬博拉斯橫斷1件高山症；類型以創傷6件最多，高山症及滑落墜谷都是4件、疾病3件、迷路2件。

玉山國家公園管理處指出，園區內滑落、墜谷山域事故多發生於玉山降雪或步道有積雪、結冰狀態，雪季期間登山務必確認自身有雪地攀登技術、經驗並備妥充分雪地裝備，或先在其他適當位置練習雪季登山應有技術與裝備穿戴，以強化雪地風險應對能力。

玉管處表示，園區內高山症事故常見於長距離登山行程途中，提醒山友調整海拔爬升速度不要太快，減少高山症發生機會；提醒登山前適當體能訓練、妥善規劃行程、確認山區天氣、整理好裝備，也要了解行程間水源狀況，做好登山用水計畫，避免無水可用窘境。

玉管處也提醒，園區水況普遍不佳，請節約用水，玉山群峰線的排雲山莊、圓峰山屋、馬博橫斷樂樂山屋、馬博山屋、馬利加南山屋、馬布谷山屋、南二段大水窟山屋、轆轆谷山屋等，儲水狀況都不佳，庫哈諾辛山屋儲水量充足，其餘山屋以鄰近溪流取水尚能應急使用。

玉管處也表示，園區近日偶有降雨，但仍屬旱季，請多注意周邊環境及天候，避免發生森林火災，且僅能在園區內「指定炊煮區」使用簡易器具炊煮，不可營火，若在玉山國家公園發現森林火災，請緊急通報當地遊客中心或撥119報案，共同保護野生動植物棲地。

山友 玉山 玉山國家公園 高山症

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