詐團成員得手890萬多元食髓知味 警將計就計逮2車手

台南市七旬老婦人受到股票投資群組鼓吹，1個半月來先後共投資890萬多元，詐團成員謊稱需匯款稅金4百萬元才能出金，她警覺受騙，報警追查後，詐騙集團仍誘使婦人再付120萬元。昨天約在安南區安和路上面交取款時，一舉查獲許姓面交男車手及李姓男監控手，警詢後依詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。

據了解，林姓婦人（73歲）今年1月加入「零風險股票投資」通訊群組，對方誆稱高獲利股票等投資名目，鼓吹共享獲利。婦人不疑有他，1月迄今前後匯款面交9次，共投資890萬多元。

她看著投資APP顯示獲利1000萬多元，申請出金時，對方又以需繳納4百多萬稅金名目，請婦人再匯款。老婦人如夢初醒，急忙到台南市警三分局安順派出所報案。

所長陳冠均及警員蔡元斌受理報案後，詐騙集團仍持續誘使婦人再付120萬元，昨天下午1點多在安南區安和路上面交取款時，李姓（22歲）男監控手在面交地點附近，喝著果汁監看許姓男車手（20歲）面交情形，員警上前查緝時，李男緊張地潑了自己一身果汁，躲不過安南警鷹眼，一舉查獲2人法辦。