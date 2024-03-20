影／高雄無照男遇警逃竄連撞7車 逃捕還要推車下高屏溪

高雄趙姓男子開車遇警方攔查，竟加速逃竄，沿途擦撞7輛汽、機車仍未停車，揚長逃逸。警方隔天發現轎車懸在高屏溪畔，循線逮捕他，得悉他肇事後還打算把車子退下高屏溪，全案依公共危險罪嫌移送法辦。

據了解，趙姓男子（47歲）曾涉毒品案，經高雄市警局列為毒品人口。3月16日晚間7時許，高雄市警鳳山分局新甲派出所員警巡邏時，在鳳山區五甲一路，發現他開朋友的轎車，行車時抽菸要攔查他，不料，他拒不停車反而加速逃竄。

不久趙姓男子經過鳳山區五甲一路與國光路口附近，沿途擦撞1輛轎車及6輛機車，造成機車騎士楊姓男子、郭姓女子分別右腳、右腿擦傷，送醫後已無大礙。但是，趙沒停車，加速駛離，往屏東方向逃逸無蹤。

鳳山警分局組專案小組，追查肇事轎車去向，3月17日在高屏溪九曲堂河段找到這輛肇事轎車，發現轎車車頭已懸在溪畔，幾乎落水，找來拖吊車拖離轎車。

警方調閱附近監視畫面，發覺涉嫌肇事男子由1名機車騎士，騎機車載離棄車地點，找到機車騎士，才循線查出趙姓男子涉案。

3月18日晚間9時30分，警方追去高雄市大樹區義大世界後方某大樓埋伏，趁趙姓男子外出擁上逮捕他。他直稱自己因無照駕駛，見到警察盤查緊張、心虛才逃跑，發生車禍後，為躲避警方查緝，原本打算將轎車推下高屏溪「滅證」，後來請朋友去載他逃離。全案依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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