天外飛來巨大鐵片！從駕駛座前方破窗而入 擊中女駕駛下巴

嚇壞了！苗栗縣苑裡鎮田心里苗140線裕芳食品前，今天下午2點多發生一起掉落物毀損車輛事故，台中市一名陳姓年輕女駕駛，駕駛客貨廂型車從苑裡沿苗140往苑裡交流方向行駛，途經事故地點時，突然被飛落的巨大鐵片衝破擋風玻璃擊中，下巴受傷送醫。

救護人員說，20多歲陳姓女傷患下巴有明顯挫傷，但她驚魂未定，渾身發抖坦言「嚇壞了！」，不清楚當時是被鐵片還是玻璃碎片打中，也忘了前方當時有何種可疑車輛掉落鐵片，還好她傷勢輕微，隨後送往苑裡李綜合醫院檢傷。