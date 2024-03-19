獨居身障婦跌下床呼救整夜 鄰起床才聞聲急報警救援

桃園觀音50歲獨居身障鍾姓婦人，昨晚不小心跌落床舖倒臥在地，呼救整夜都沒人幫忙，直到今上午鄰居隔著鐵捲門才聽到微弱的哀號聲。記者周嘉茹／翻攝

桃園市觀音區一名50歲獨居鍾姓婦人，昨晚不小心跌落床舖倒臥在地，鍾婦因行動不便無法自行起身，呼救整夜都沒人幫忙，直到今上午鄰居才隔著鐵捲門聽到微弱的哀號聲，趕緊協助報警，員警與鐵捲門業者到場開門，並通知救護人員前來檢查鍾婦狀況，還好婦人平安無事，順利替她脫困。

大園警方今上午獲報，稱聽到隔壁鄰居屋內傳來陣陣的呼救聲，請警方到場協助關心。員警獲報前往現場，但因該屋鐵捲門緊閉，員警試著敲門僅聽到微弱的哀號聲，無人出來應門，員警擔心屋內人員的狀況，隨即通知鐵捲門業者到場幫忙。

當鐵捲門打開些微門縫後，員警立即進入屋內查看，發現一名婦人倒臥在地上不停哀號，婦人表示她患有小兒麻痺行動不便，昨晚不小心跌下床後就無法起身，且手機及鐵捲門遙控器都不在身邊，呼救整夜都沒人幫忙，不知該如何是好。