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引擎室突冒煙駕駛急停察看 下一秒火舌竄出成火球
李姓女子這個月16日開車行經國三北上三峽出口前，因引擎室冒煙，李女緩緩駛停匝道口旁下車察看，不料，火舌竄出整輛車被火吞噬。新北市消防局獲報出動人車趕抵布水線滅火，所幸現場沒有人受傷，起火原因待查。
據了解，李姓女子這個月16日上午從中壢開車北上餐敘，當天上午11時許，李女人車行經鶯歌系統時，發現車前引擎室突然冒煙，她先降低車速，隨後從國道三號北上三峽出入口慢行下匝道，人車停於三峽區復興路下車查看，不料，火舌竄出整輛車陷入火海。
新北市政府消防局獲報，立即出動各式搶救車輛6車、消防人員15人趕抵，經布水線協助撲滅火勢，所幸現場沒有人受傷，起火原因待查。
第五救災救護大隊長鍾世銘表示，汽車若於行進中發現有異味或異聲，應趕緊停車查看，如果車輛忽然起火燃燒，要保持冷靜趕快逃離車輛，並打119報案。平時應定期保養自己的愛車，並依照原廠安全手冊定時更換相關零件及各式消耗油品，才能降低類似的火災憾事發生。
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