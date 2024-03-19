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高雄男深夜與友相約釣魚 遭警攔檢才知被通緝

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄52歲王姓男子凌晨1時許開車行經大社區中山路段時，巧遇分駐所員警執行路檢，經員警查核車籍資料，赫然發現王男因觸犯洗錢防制法，遭高雄地檢署通緝在案，王起初懷疑警逮錯人，直呼遭通緝怎敢經過路檢點，後續才想起因更改住家地址，未收到開庭通知書才遭通緝，只好隨警解送歸案。

警指出，王與友相約深夜釣魚，駕駛轎車途經大社分駐所路檢路段，遭警攔查確認身分，經員警核對國民影像及查證身分資料，發現王為高雄地檢署上月發布的洗錢通緝犯。起初，王懷疑警方認錯人，還說自己大剌剌欲通過路檢點，若遭通緝怎敢如此大方經過。

幾經思索，王男想起可能是先前更改住家地址，導致未收到開庭通知書，才遭通緝，沒料到，深夜與友人相約釣魚未成，反而遭警查獲通緝身分逮捕歸案。

王姓男子向警辯駁，自己若知遭通緝，怎敢行經路檢點。記者古和純／翻攝
王姓男子向警辯駁，自己若知遭通緝，怎敢行經路檢點。記者古和純／翻攝

洗錢 通緝

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