台南南區2個月55件雜草火警 消防人員忙滅火疲於奔命

受到乾燥溫暖天氣影響，公墓雜草火警頻傳，造成消防人員搶救火警疲於奔命。台南市消防局第七大隊今天統計，光是台南市南區近2月來發生55件雜草火警；清明節掃墓快到了，民眾掃墓應謹記「不用火」，不任意燒雜草、不讓冥紙飛揚、不隨意丟煙蒂、不放爆竹煙火，還有要記得撲滅餘燼，讓火災確實遠離，慎終追遠小心火燭。

清明節即將到來，農曆過年期間至今，民眾陸續利用假日掃墓，墓地周遭樹林草木乾燥，近2個月造成台南市南區55件雜草火警。

台南市消防局協請區公所利用村里長廣播系統、垃圾車廣播及媒體、社群提醒掃墓民眾切勿將清除的雜草就地燃燒，應以垃圾方式清運，並於各公、私墓地設置大型垃圾桶、取水點，豎立防火宣導標語，以防範墓地火災 。

第七大隊說，民眾整地時，切勿用火焚燒雜草，如經查獲將可依違反消防法開罰處3000元以下罰鍰。環保單位也可依空氣汙染防制法，針對燃燒雜草造成空氣汙染罰處5000元到10萬元。