快訊

總質詢風波延燒 立院報告還原事發時序：有與陳亭妃確認

睽違18年！史上第二次「三媽會」 白沙屯媽今駐駕大甲鎮瀾宮

被輿論壓力逼到道歉！惠利全黑圖發文認錯

台南南區2個月55件雜草火警 消防人員忙滅火疲於奔命

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

受到乾燥溫暖天氣影響，公墓雜草火警頻傳，造成消防人員搶救火警疲於奔命。台南市消防局第七大隊今天統計，光是台南市南區近2月來發生55件雜草火警；清明節掃墓快到了，民眾掃墓應謹記「不用火」，不任意燒雜草、不讓冥紙飛揚、不隨意丟煙蒂、不放爆竹煙火，還有要記得撲滅餘燼，讓火災確實遠離，慎終追遠小心火燭。

清明節即將到來，農曆過年期間至今，民眾陸續利用假日掃墓，墓地周遭樹林草木乾燥，近2個月造成台南市南區55件雜草火警。

台南市消防局協請區公所利用村里長廣播系統、垃圾車廣播及媒體、社群提醒掃墓民眾切勿將清除的雜草就地燃燒，應以垃圾方式清運，並於各公、私墓地設置大型垃圾桶、取水點，豎立防火宣導標語，以防範墓地火災 。

第七大隊說，民眾整地時，切勿用火焚燒雜草，如經查獲將可依違反消防法開罰處3000元以下罰鍰。環保單位也可依空氣汙染防制法，針對燃燒雜草造成空氣汙染罰處5000元到10萬元。

消防局長李明峯提醒民眾，請勿露天燃燒雜草或垃圾，因野外強風吹襲下，火勢蔓延迅速，且方向無法掌握，經常造成無法預期危害，除了汙染空氣外，甚至會造成人員傷亡，消防局如發現雜草或垃圾火災，是有行為人故意引火燃燒時，將依消防法開單告發。

台南市南區近2個月發生55件雜草火警，消防人員滅火疲於奔命。記者黃宣翰／翻攝
台南市南區近2個月發生55件雜草火警，消防人員滅火疲於奔命。記者黃宣翰／翻攝
台南市南區近2個月發生55件雜草火警，消防人員滅火疲於奔命，請民眾掃墓時不放火燒雜草以免發生火災。記者黃宣翰／翻攝
台南市南區近2個月發生55件雜草火警，消防人員滅火疲於奔命，請民眾掃墓時不放火燒雜草以免發生火災。記者黃宣翰／翻攝

台南 火災

延伸閱讀

清明節羅東壽園免費掃墓接駁 簡易工具備足借用

桃園大溪掃墓湧車潮塞車 警祭出單向交管替代路線

林園廠火警效應 中油乙烯供應剩三成

全台消防搏命演出「清明災難鉅片」 彰化KUSO影音：麥擱燒啊

相關新聞

影／印尼男疑占高鐵對號座 保全大外刈壓制引側目

鐵路警察局台中分局在昨天深夜11時許獲報，有一名男性印尼籍旅客，在列車有到處移動的怪異情事，鐵警到場後，將該名男性旅客請...

新店工人墜水泥攪拌機 新北市勞檢處勒令停工改善

新北市新店中央路一處工廠，今上午發生一起工安意外，現場64歲陳姓工人墜落深度約有1.5米深的水泥攪拌機具裡，送醫不治。新...

踩空墜水泥攪拌機 新北工人受困1.5公尺深泥漿送醫亡

新北市65歲陳姓男子今天上午11時許，在新店區中央四街1處工地操作水泥攪拌機時，疑似一時失足不慎跌落深達1.5公尺的水泥...

臉書不實貼文控張斯綱撞人車肇逃 女違反選罷法起訴

台北市議員張斯綱，去年在參選立法委員選舉期間，因許姓女子在臉書發布不實貼文，指他「撞人車肇逃」等語，報警提告。士林地檢署...

影／2金門漁民漂流對岸 漁會：仰賴紅會居間溝通

金門胡姓、吳姓友人昨駕駛動力浮具（波特船）自溪邊灣海水浴場出海，昨天下午在海上失去聯絡，海巡署即檢派岸海兵力搜尋，同時透...

影／新手駕駛？林口男大生深夜載女友 開車撞進超商

新北市林口區今天凌晨近4時發生轎車撞進超商的事故，當地某科技大學22歲男學生當時準備載女友返回學校附近宿舍，自稱誤把油門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。