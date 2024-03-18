新店工人墜水泥攪拌機 新北市勞檢處勒令停工改善

新北市新店中央路一處工廠，今上午發生一起工安意外，現場64歲陳姓工人墜落深度約有1.5米深的水泥攪拌機具裡，送醫不治。新北市勞檢處表示，依現場環境及施工設備判斷，事發當時陳姓勞工疑似站立於攪拌機上拌水泥，過程中掉落於攪拌機內，經消防局救出時已無生命跡象，送醫急救不治。因工地人員已被帶往警局製作筆錄，詳細發生原因仍待進一步調查確認。

新北市勞檢處表示，今天接獲通報後，立刻前往檢查，為避免災害擴大，勞檢處將要求施工單位立即停工改善，未來在改善計畫未經審查合格前，不得再使勞工操作肇災機械。

勞檢處說，本案發生原因仍待後續調查釐清，未來如確認施工單位涉有過失，將函請地檢署偵辦，嗣後如經不起訴、緩起訴處分或無罪、緩刑裁判確定時，將再依職安法處3-30萬元罰鍰。