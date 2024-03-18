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影／2金門漁民漂流對岸 漁會：仰賴紅會居間溝通
金門胡姓、吳姓友人昨駕駛動力浮具（波特船）自溪邊灣海水浴場出海，昨天下午在海上失去聯絡，海巡署即檢派岸海兵力搜尋，同時透過管道聯繫陸方協助搜救。今晨確定漂流至大陸圍頭港外為中國海警尋獲，海巡署即透過兩岸聯合搜救管道聯繫廈門海事搜救單位。金門漁會理事長陳水義說，此事漁會難有介入空間，沒有管道與大陸接觸，要仰賴紅會的溝通管道。
陳水義說，案發後接到家屬求助，立即請在海上作業的漁船幫忙留意、救援，也有請紅會居間幫忙，所幸人平安，危機解除。
海巡署說明，金門昨傳出2名男子搭乘波特船出海釣魚，結果失聯未歸，金門海巡隊在深夜23點多出動多艘船艇搜救未果，今天清晨傳出兩人因迷航漂到福建圍頭一帶，被大陸海警救起。
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