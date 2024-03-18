防黑吃黑？詐團車手落網 身上搜出追蹤器

警方逮捕23歲謝姓車手，還發現詐騙集團為了怕贓款遭侵吞，要求車手隨身攜帶定位追蹤器。記者林昭彰／翻攝 新北市警方日前配合被害人逮捕謝姓詐欺車手，從他身上搜出定位追蹤器，謝稱是詐團交付使用；警方研判詐騙集團為了怕贓款被侵吞，改用儀器取代人力監控車手動態，以降低人力折損風險。檢方訊後聲押謝男獲准，追查追蹤器是否還有其他用途。

警方調查，一名陳姓男子去年十二月看到臉書廣告，加入股票投資群組，今年一月匯款三萬元給對方開戶，之後又被要求儲值廿六萬元，因為金額較大，陳猶豫不決未儲值。

刑事局偵測到陳男匯款帳戶是詐欺警示帳戶，通知三重警方聯繫陳男，發現詐騙集團還未察覺已被警方盯上，安排陳男約對方本月十一日在三重區某超商面交廿六萬元。

廿三歲謝姓車手出面取款當場被捕，警方從其身上搜出偽造識別證、收據、印章、手機、現金五千元等證物外，隨身腰包還有一組追蹤器及ＷＩＦＩ分享器。

謝男說自己失業且欠債，透過臉書社團留言應徵車手，詐團事先將手機、追蹤器及ＷＩＦＩ分享器寄給他，再用通訊軟體通知他到指定地點取款，要求隨身攜帶追蹤器。警方依詐欺、洗錢罪嫌將謝移送法辦，檢方聲押禁見獲准。

警方表示，詐團為防車手「黑吃黑」，以往多採二人一組出任務，一人負責取款，一人就近暗中監控，但常同時被逮捕、收押，人力折損嚴重；研判詐團可能為了降低風險，改採追蹤器定位監控，減少人力耗損。

警方說，追蹤器可讓詐團保持安全距離監控取款車手，只躲在可迅速趕抵現場的範圍內，增加警方查緝困難；已向上反應，將針對此手法研擬因應對策。