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白沙屯進香人車爆量 北港警方大執法掃蕩攤販違停
白沙屯媽祖明天將啟程往雲林縣北港朝天宮進香，為維護朝天宮週邊交通，北港分局即日起大執法，全面掃蕩廟週邊占道攤販和違停，兩天下來取締20多攤並開出勸導單，由於北港攔路停車強賣金紙的路霸依舊，警方將實施常態性取締，期能消除路霸惡名。
北港警分局近兩天動員大批警力，連續針對北港朝天宮周邊中山路一帶，私人擺設雜物占用道路及商家違規設攤，進行宣導及執法，北港分局指出，近來接獲不少反映，指朝天宮商圈周邊道路違法攬客、遊動攤販及違規停車充斥，有礙市容觀瞻、影響行人安全及交通秩序，更讓觀光客留下不良印象。因此，北港警分局規畫「清道專案」即日起強力執行。
尤其今年白沙屯媽祖進香參與人數高達約20萬人，人車鼎沸，一時入北港，所以警方除和公所規畫9大停車場因應，為維護市區交通，也已完成疏導動線，同時將全面執行「清道專案」，針對中山路、中正路、大同路及民生路等靠近廟週的道路加強勸導、取締違規停車與占用道路擺設攤位等。
今天警方出動沿著週週道路進行勸導，凡有占用道路人行道或攔路違停均予取締，並開出共20餘張勸導單，對於任意使用三角錐或器物占用道路者也將委請公所協助清理，以維護道路暢通。
分局長張澤銘表示，為維護道路整潔及用路人權益，即日起至5月，將持續不定期編排「清道專案」勤務強力執行，呼籲民眾、店商能共同維護北港形象，將道路還給用路人，同時也告誡部分人士（路霸）自律，不要任意占路強賣金紙，以免受罰。
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