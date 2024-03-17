白沙屯媽最大網紅 苗警送縮小版「粉紅超跑」宣導識詐

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香明天凌晨出發，白沙屯媽網紅超人氣，神轎「粉紅超跑」知名，苗栗縣警察局結合拱天宮拍片，送縮小版「粉紅超跑」宣導識詐。

白沙屯媽祖進香是宗教盛事，今年報名隨香創紀錄17萬9971人，明天凌晨出發往北港進香，3月26日回宮，縣警局認為白沙屯媽是最大網紅，結合拱天宮推動新世代打擊詐欺策略，拍攝求職防詐、假投資反詐騙2部短片，提高民眾識詐知能，進而達到防詐效果。

苗警局特別與拱天宮管理委員合作，製作白沙屯媽「粉紅超跑」限量小神轎，是等比例縮小，每一頂都有獨立編號，並經過廟方過爐，加蓋印信加持，將送出10頂；民眾必須完成三個步驟，就能參加抽獎，有機會獲得限量小神轎。

縣警局指出，第一個步驟就是按讚，並追蹤臉書苗栗縣警察局粉絲團，第二步驟要分享貼文並留言標註兩位朋友「一起來看影片抽粉紅超跑」，最後步驟就是進入問卷網頁回答問題，還要全部答對，3月26日上午10點線上直播抽獎。