跑酷男為拍片 擅闖南港展覽館頂樓溜滑梯

王姓男子日前潛入台北市南港展覽館二館，從樓頂沿外牆縫隙溜下，影片曝光後館方報警處理，警方依社維法裁罰王男。圖／翻攝網路 王姓男子熱衷極限運動「跑酷」，常自拍跑酷過程上網分享，日前趁隙潛入台北市南港展覽館二館，從樓頂沿外牆縫隙溜下，影片曝光後館方發現展館遭人擅闖，報警處理，警方依社維法裁罰王男，館方不排除對王男提告侵入建築物罪。

警方調查，王男（廿二歲）三月五日趁廠商進駐南港展覽館二館時，利用人潮往來密集機會，趁隙潛入，上到頂樓場勘後，從九層樓高的場館頂樓平台，沿建築外牆縫隙，以溜滑梯方式溜下至地面，影片貼出後，館方發現展館遭闖，十一日報警處理。

據了解，王男與友人長期從事跑酷活動，在網路上經營Youtube頻道，拍片分享自身跑酷心得及技巧，頻道自稱「專業跑酷團隊」，近兩年間已上傳逾兩百支影片，王男也曾在影片中自稱「跑酷戰士」，網路知名度不小。

去年王男等人到新北市瑞芳區九份老街跑酷拍片，不但快速穿越小巷，也在平房屋頂上跳躍穿梭，其中還助跑飛越兩棟建築之間，正下方就是道路，畫面險象環生；他們的足跡也曾出現在台北市西門町商圈內。

王男經警方通知到案後，聲稱自己是「跑酷教練」，影片內容不會使人跟進模仿，但警方認定王男未經允許擅闖建築，從高處溜下也有致生公眾安全危害之虞，詢後依違反社維法裁罰，南港展覽館不排除向警方提告王男涉刑法侵入建築物罪。