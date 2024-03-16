影／外送員嗨了！ 趁停紅燈當街跳科目三 高雄警將開罰

高雄1名外送員昨天騎車經過國道1號中正一路交流道旁，竟然下車就在機車待轉區跳起「科目三」舞姿，令旁人看傻眼。高雄警方見有人將他跳舞影像貼網，通知他決定開罰。

高雄市警苓雅分局表示，外送員楊姓男子於昨天中午，騎車經過苓雅區中正一路與國道1號東側便道路口，趁停紅燈，在機車待轉區臨停，竟下車跳起舞。

警方調閱路口監錄系統畫面，發覺楊姓外送員下車後，便臉朝後方跳起「科目三」舞姿，又轉身跳起機器舞，不僅令旁人好笑，員警看過影片也傻眼。

警方表示，楊姓外送員的違規行為，警方沒接獲相關報案或檢舉，但檢視影片，認為他在路口待轉區臨停下車、站立跳舞行為，違反道路交通管理處罰條例，已通知楊姓外送員說明，將依法開罰。