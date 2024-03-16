快訊

HBL／北一女「小綠綠」連3年爭冠！黑馬鄒沛宸小巨蛋拿賽季新高喊神奇

97顆比特幣法拍3千萬流標 贓物庫躺5年飆漲至4.5億

《周處除三害》靈修組織真實版…據說曾來台進修！前記者化身「尊者」騙女學員上床

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／攔切倒車衝撞撂話「去報警啊」 新北警逮人搜2把刀送辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

蔡姓男子日前疑與林姓男子有行車糾紛，蔡男趁著林男在新北三峽區中山路220巷等紅燈，衝前攔切林男車前，旋即以倒車方式衝撞林男車頭快速逃逸。一分鐘後蔡男返回下車嗆林「你去報警啊！」警循線在介壽路二段找到蔡男，在其車內搜出兩把刀依法究辦，另針對蔡男交通違規開出4張罰單。

據了解，蔡姓男子（31歲）這個月5日晚上8時許，開車沿著新北市三峽中山路直行，D蔡男疑似與林男有行車糾紛，蔡男尾後追中山路220巷前，見林男停等紅燈之際，加快油門衝前往又急切至林男車前，旋即倒車猛力一撞逃逸。林男被蔡男莫名衝撞，報警協處。

沒想到，一分鐘後蔡男原車繞了回來，從對向車道闖紅燈直駛至林男車旁，他下車對著林男車窗連敲數下。此時，林男忙著報案沒有理會，直到與警通完電話搖下車窗，既見蔡男撂了一句「你去報警啊！」上車飆速離開，留下滿臉問號的林男。

蔡男人車飆速逃離過程，人車在三峽區介壽路二段失控自撞路旁停放車輛。員警獲報循線追抵，見蔡男神情呆滯、反應遲緩、走路搖晃，左手還有傷口。警詢問他發生何事？蔡男辯稱「吃了安眠藥」精神不濟。

經警帶同他返回車上查看，赫見車內擺放生魚片刀、開山刀、防狼噴劑，員警追問帶刀用途，蔡男回說「要切生魚片吃」防狼噴劑則瞎扯「擔心遇到色狼」防身用，讓員警哭笑不得，一併帶回偵辦，警詢後依毀損、社維法送辦裁處外。

警方說，事件原因有待調查釐清，蔡男未開大燈、闖紅燈、臨停網狀線、肇事逃逸等交通違規，警依道路交通管理處罰條例第42條、第53條1項、第55條1項、第62條1項和併開處最高8100元，並吊扣駕照3個月。

三峽警分局長許城銘表示，遇到行車糾紛，切記不要下車跟對方發生衝突，將車門鎖好後報警等待警察到場處理，若是允許，可用手機拍下對方車輛廠牌及車號或駕駛長相特徵，提供員警追查。

蔡男與林男疑有行車糾紛，蔡男倒車衝撞林男座車撂話「你去報警啊！」遭警循線逮捕，搜出刀械依法裁處、開罰。記者曾伯愷／翻攝
蔡男與林男疑有行車糾紛，蔡男倒車衝撞林男座車撂話「你去報警啊！」遭警循線逮捕，搜出刀械依法裁處、開罰。記者曾伯愷／翻攝
蔡男與林男疑有行車糾紛，蔡男倒車衝撞林男座車撂話「你去報警啊！」遭警循線逮捕，搜出刀械依法裁處、開罰。記者曾伯愷／翻攝
蔡男與林男疑有行車糾紛，蔡男倒車衝撞林男座車撂話「你去報警啊！」遭警循線逮捕，搜出刀械依法裁處、開罰。記者曾伯愷／翻攝
蔡男與林男疑有行車糾紛，蔡男倒車衝撞林男座車撂話「你去報警啊！」遭警循線逮捕，搜出刀械依法裁處、開罰。記者曾伯愷／翻攝
蔡男與林男疑有行車糾紛，蔡男倒車衝撞林男座車撂話「你去報警啊！」遭警循線逮捕，搜出刀械依法裁處、開罰。記者曾伯愷／翻攝
蔡男與林男疑有行車糾紛，蔡男倒車衝撞林男座車撂話「你去報警啊！」遭警循線逮捕，搜出刀械依法裁處、開罰。記者曾伯愷／翻攝
蔡男與林男疑有行車糾紛，蔡男倒車衝撞林男座車撂話「你去報警啊！」遭警循線逮捕，搜出刀械依法裁處、開罰。記者曾伯愷／翻攝
蔡男與林男疑有行車糾紛，蔡男倒車衝撞林男座車撂話「你去報警啊！」遭警循線逮捕，搜出刀械依法裁處、開罰。記者曾伯愷／翻攝
蔡男與林男疑有行車糾紛，蔡男倒車衝撞林男座車撂話「你去報警啊！」遭警循線逮捕，搜出刀械依法裁處、開罰。記者曾伯愷／翻攝
蔡男與林男疑有行車糾紛，蔡男倒車衝撞林男座車撂話「你去報警啊！」遭警循線逮捕，搜出刀械依法裁處、開罰。記者曾伯愷／翻攝
蔡男與林男疑有行車糾紛，蔡男倒車衝撞林男座車撂話「你去報警啊！」遭警循線逮捕，搜出刀械依法裁處、開罰。記者曾伯愷／翻攝

交通違規 生魚片

延伸閱讀

影／誇張！新北男派出所停車場拉K昏睡 警叫醒他茫回「鬆一下」

新北鶯歌女子情緒突失控 推倒商品掌摑超商店員…挨告

新北台64線兩車追撞 一車側翻一人受傷送醫

新北蘆洲男子墜樓不治 路人驚見竟是哥哥

相關新聞

土城台65快速道路口 砂石車撞電動自行車 騎士爆頭亡

新北市土城區台65與城林路和亞洲路口，今天上午發生砂石車與微型電動自行車(微型電動二輪車)相撞車禍，騎士當場爆頭身亡。確...

奇萊山尋根30師生遇落石 黑鷹今晨出動救援3女生就醫

花蓮縣秀林國中舉辦奇萊山登山尋根活動，師生30人昨天攻頂奇萊北峰後，返回山屋途中遇到落石，造成4人受傷，其中1個人輕微擦...

24歲男駕車失控衝出三義交流道 保時捷車身一側幾乎撞爛

24歲姜姓男子今天清晨5點左右駕車北上，行經國道1號三義交流道時突然失控衝出匝道護欄，男子駕駛的保時捷轎車受損嚴重，他滿...

影／安坑隧道北口9車追撞釀2死6傷 疑大貨車碰撞引起

國道三號北上32公里處安坑隧道北口今天清晨5時38分發生9車追撞車禍，共造成7輛小客車中的8人受傷，其中2人卡在車內被救...

高雄網友抱怨跑車拉轉炸街 釣出一堆人：我家這邊也是

高雄市區深夜常有跑車「拉轉」炸街，有民眾受不了噪音，上網抱怨「每天在那邊拉轉跑加速，要吵麻煩去省道」，許多網友回文說，住...

影／攔切倒車衝撞撂話「去報警啊」 新北警逮人搜2把刀送辦

蔡姓男子日前疑與林姓男子有行車糾紛，蔡男趁著林男在新北三峽區中山路220巷等紅燈，衝前攔切林男車前，旋即以倒車方式衝撞林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。