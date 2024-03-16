影／攔切倒車衝撞撂話「去報警啊」 新北警逮人搜2把刀送辦

蔡姓男子日前疑與林姓男子有行車糾紛，蔡男趁著林男在新北三峽區中山路220巷等紅燈，衝前攔切林男車前，旋即以倒車方式衝撞林男車頭快速逃逸。一分鐘後蔡男返回下車嗆林「你去報警啊！」警循線在介壽路二段找到蔡男，在其車內搜出兩把刀依法究辦，另針對蔡男交通違規開出4張罰單。

據了解，蔡姓男子（31歲）這個月5日晚上8時許，開車沿著新北市三峽中山路直行，D蔡男疑似與林男有行車糾紛，蔡男尾後追中山路220巷前，見林男停等紅燈之際，加快油門衝前往又急切至林男車前，旋即倒車猛力一撞逃逸。林男被蔡男莫名衝撞，報警協處。

沒想到，一分鐘後蔡男原車繞了回來，從對向車道闖紅燈直駛至林男車旁，他下車對著林男車窗連敲數下。此時，林男忙著報案沒有理會，直到與警通完電話搖下車窗，既見蔡男撂了一句「你去報警啊！」上車飆速離開，留下滿臉問號的林男。

蔡男人車飆速逃離過程，人車在三峽區介壽路二段失控自撞路旁停放車輛。員警獲報循線追抵，見蔡男神情呆滯、反應遲緩、走路搖晃，左手還有傷口。警詢問他發生何事？蔡男辯稱「吃了安眠藥」精神不濟。

經警帶同他返回車上查看，赫見車內擺放生魚片刀、開山刀、防狼噴劑，員警追問帶刀用途，蔡男回說「要切生魚片吃」防狼噴劑則瞎扯「擔心遇到色狼」防身用，讓員警哭笑不得，一併帶回偵辦，警詢後依毀損、社維法送辦裁處外。

警方說，事件原因有待調查釐清，蔡男未開大燈、闖紅燈、臨停網狀線、肇事逃逸等交通違規，警依道路交通管理處罰條例第42條、第53條1項、第55條1項、第62條1項和併開處最高8100元，並吊扣駕照3個月。