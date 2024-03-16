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土城台65快速道路口 砂石車撞電動自行車 騎士爆頭亡

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市土城區台65與城林路和亞洲路口，今天上午發生砂石車與微型電動自行車(微型電動二輪車)相撞車禍，騎士當場爆頭身亡。確實事故發生原因現由警方調查釐清中。

新北市土城警方今天上午9時12分獲報，土城區台65快速道路與城林路和亞洲路口，發生砂石車與微型電動二輪車相撞車禍，員警到場處理時，發現范姓騎士（40歲）已當場爆頭身亡。

據了解，遭輾斃的范男為在土城地區工廠上班的越南籍移工，今天是休假日，疑似騎車準備從城林橋前往樹林尋找同鄉。

駕駛砂石車的駱姓男子（46歲）沿城林路右轉台65線快速道路閘道行駛，疑似未注意右側騎乘微型電動二輪車的范男，導致范男被捲至車輪下，當場身亡。駱男酒測值為零，警詢後今依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市土城區台65與城林路和亞洲路口，今天上午發生砂石車與微型電動自行車相撞車禍，騎士當場爆頭身亡。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區台65與城林路和亞洲路口，今天上午發生砂石車與微型電動自行車相撞車禍，騎士當場爆頭身亡。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區台65與城林路和亞洲路口，今天上午發生砂石車與微型電動自行車相撞車禍，騎士當場爆頭身亡。記者王長鼎／翻攝
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新北市土城區台65與城林路和亞洲路口，今天上午發生砂石車與微型電動自行車相撞車禍，騎士當場爆頭身亡。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區台65與城林路和亞洲路口，今天上午發生砂石車與微型電動自行車相撞車禍，騎士當場爆頭身亡。記者王長鼎／翻攝

砂石 車禍 電動自行車

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