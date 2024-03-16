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苗栗頭份9月嬰爬行 被保母撥翻 家長盼釐清

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導

苗栗縣頭份一家托嬰中心傳出保母疑似不當照顧，9個多月大的男嬰爬行到保母座椅下方，但被保母隨手一撥在地板上翻滾離開。圖／苗栗縣議員陳光軒提供
苗栗縣頭份一家托嬰中心傳出保母疑似不當照顧，9個多月大的男嬰爬行到保母座椅下方，但被保母隨手一撥在地板上翻滾離開。圖／苗栗縣議員陳光軒提供
台北1歲男童遭合格保母虐死，全國譁然。苗栗一名母親擔心9個月大的兒子送托照顧情況，透過托嬰中心的雲端監視系統關心，結果看到兒子因爬到椅子底下被老師大力撥開，翻了一圈面部著地，由於事後想調閱監視器遭拒，懷疑該中心有不當對待情事；苗栗縣社會局初步調查無施虐或不當照顧，對於母親擔憂則會調監視器進一步釐清。

接獲陳情的苗栗縣議員陳光軒指出，該托嬰中心因為有提供雲端監視系統供家長隨時觀看孩子情況，所以該名母親在台北虐童案發生後就十分關注兒子入托情況，未料畫面一打開，她就看到兒子被老師用被子直接蓋住頭，然後兒子爬到老師椅子下方也無人制止或抱離，甚至後來被大力撥開翻了一圈，老師也無動於衷。

陳光軒表示，該名母親擔心老師行為不是第一次，要求托嬰中心提供更多影像，但業者拒絕，此事未能完整檢視其他畫面，無法確定是否有更離譜的照顧行為。

苗栗縣社會處長張國棟表示，該名老師的照顧方式雖然不夠仔細體貼，有待加強，但還未到不當照顧或虐待程度。至於家長擔心的情況，社會處會檢視近一個月的存檔畫面，如有其他不當行為，會求托嬰中心改善及評估該師是否還適任。

托嬰 苗栗縣

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