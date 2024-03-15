海巡破獲中國製螺螄粉非法入境逾千斤 44案函送高雄關
海巡署南部分署第五岸巡隊自今年1月起迄今，查獲不肖業者違規寄運中國製螺螄粉入台共44案，總計共1435公斤，全依違反「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」函送關務署高雄關實施裁處。
湯底帶有辣和腥的味道的螺螄粉，是廣西柳州的風味小吃，柳州特有米線製成，軟滑爽口，不同於一般米粉、米線，深獲不少民眾喜愛；不過，第五岸巡隊表示，針對來自金門料羅港航線之船舶、貨櫃及貨物加強安檢勤務，自今年初統計至3月15日，共查獲44案不肖業者違規寄運中國製螺螄粉來台。
「不要購買來路不明、標示不清之食品！」第五岸巡隊呼籲，國內有網路或實體賣家流竄中國製非法輸入國內的劣質農產品，為了牟取暴利而違反規定，民眾若發現不法情事，可通報海巡署「118」報案專線，共同守護國人食品安全。
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