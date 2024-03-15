高雄建構「毒防網」前進林園 毒防關懷站突破600站

高雄市政府毒品防制局建置「里辦毒品防制關懷站」，前進林園區，在林園區24里里辦公室設毒品防制關懷站，今天舉行啟動儀式。毒防局盼里關懷站深入社區，建構出全市「毒防網」。

高雄市毒防局自2020年底起，已在田寮、鹽埕、大寮、鳳山、左營、鼓山、前鎮、苓雅、三民、楠梓、岡山、大旗美地區，在591里里辦公室成立「毒品防制關懷站」，今天加林園區24里，毒防關懷站已突破600處。

今天毒防局在林園區幸福公園演藝廳，舉行林園區24里毒防關懷站啟動儀式，包括各級民意代表、里鄰長、校長、巡守隊、志工隊和居民逾500人參加，共同宣示反毒，並由專業藥師宣導毒品防制講座。

毒防局長林瑩蓉表示，毒防局深入社區第一線，建構綿密毒防網，專門服務窗口銜接里辦公處，提供毒防宣導、轉介、關懷、諮詢的「一站式服務」，里民有相關的毒品問題，都能透過里辦公室，交由毒防局協助。

毒防局表示，毒防局將持續拓展關懷站至全市38區890里，達到里里皆有關懷站的目標，讓社區反毒零距離，希望里鄰長、志工一起發揮社區互助精神，提升社區毒品防制成效。毒防局24小時免費毒防諮詢電話0800770885，市民隨時可以撥打求助。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885