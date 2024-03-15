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影／太陽聯盟「熹董」病逝今公祭 警方大陣仗攔檢盤查、警犬都來了

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

外稱「熹董」的太陽聯盟「元老會」大哥余昱熹，今年2月20日因癌症不敵病魔病逝，享年73歲，今天在新北市立板橋殯儀館舉行公祭，新北市警方動員110人在告別式會場出入口及周遭路口執行路檢、蒐證，查獲毒品調驗人口2人、攔查未成年2人，依法帶回勤務處所，通知監護人領回。

江湖人外稱「熹董」的太陽聯盟「元老會」大哥余昱熹，2月20日因癌症不敵病魔病逝，享年73歲。太陽聯盟盟主黃天陽、天道盟主「鐵霸」曾盈富獲悉後，第一時間前往靈堂上香致意。余昱熹過去曾與太陽聯盟總裁吳桐潭一起打天下，太陽聯盟高層下令喪禮要辦的「熱鬧體面」，但礙於法務部去年修法通過「明仁會條款」，明訂黑幫在婚喪喜慶不得呼堂號，太陽聯盟為此傷透腦筋。

經多次開會協商，決定以「低調隆重」方式舉辦告別式，於今天在新北市立板橋殯儀館舉行公祭，太陽聯盟也廣發英雄帖，竹聯幫精神領袖「白狼」張安樂今到場上香，四海幫、天道盟等都派人到場上香弔唁，警方也不敢大意，轄區海山警分局為維護告別式現場的治安與秩序，於事前進行告誡並約制，不得明示、暗示幫派名義，且禁止攜帶幫派標誌或旗幟進入。

海山警方今在新北市刑大、保安大隊、少年警察隊及警犬隊等單位支援，共出動110人在告別式會場出入口及周遭路口執行路檢、蒐證，警方現場查獲毒品調驗人口2人、攔查未成年2人，海山警分局長陳保緒表示，警方會持續強力防止發生暴力衝突或治安疑慮，有效遏止不法犯罪，嚴防不法份子串聯滋擾。

外稱「熹董」的太陽聯盟「元老會」大哥余昱熹，今年2月20日因癌症不敵病魔病逝，享年73歲，今天在新北市立板橋殯儀館舉行公祭，新北市警方動員110人在告別式會場出入口及周遭路口執行路檢、蒐證，查獲毒品調驗人口2人、攔查未成年2人。記者王長鼎／翻攝
外稱「熹董」的太陽聯盟「元老會」大哥余昱熹，今年2月20日因癌症不敵病魔病逝，享年73歲，今天在新北市立板橋殯儀館舉行公祭，新北市警方動員110人在告別式會場出入口及周遭路口執行路檢、蒐證，查獲毒品調驗人口2人、攔查未成年2人。記者王長鼎／翻攝
外稱「熹董」的太陽聯盟「元老會」大哥余昱熹，今年2月20日因癌症不敵病魔病逝，享年73歲，今天在新北市立板橋殯儀館舉行公祭，新北市警方動員110人在告別式會場出入口及周遭路口執行路檢、蒐證，查獲毒品調驗人口2人、攔查未成年2人。記者王長鼎／翻攝
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告別式 未成年

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