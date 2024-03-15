詐團車手頭率眾打劫「自己人」 黑吃黑下場曝 桃檢全起訴求重刑

蔡姓男子去年11月間某晚在桃園市中壢區的內壢街頭突遭2名歹徒爆打搶走80萬元，檢警追查發現是詐騙集團鬧內鬨，黃姓車手頭夥同詐欺掮客等成員，得知擔任收水車手的蔡男，當晚將收取劉姓車手繳回80萬元詐騙贓款，共謀黑吃黑撂人行搶，桃園地檢署偵結，將黃男等8人依詐欺、洗錢防制法及強盜等罪嫌起訴，並建請法院對黃等人從重量刑，求處10至2年不等徒刑。

桃檢說明，28歲蔡明儒加入37歲柯珦霆等人的詐騙集團，由20歲黃俊傑擔任「車手頭」，負責招募車手，26歲蔡翌傑擔任「詐欺掮客」，負責介紹車手給黃認識，蔡明儒則擔任「收水」，負責向車手收取詐欺款項，柯珦霆則擔任「控盤手」，負責指揮車手於何時至何處收取詐欺款項。

詐團收水車手蔡明儒去年 11 月 23 日晚間向桃園市中壢警分局報案，表示在中壢區中華路一段的路邊突遭2名歹徒爆打頭部跟臉部，並搶走裝有現金80萬元的皮包，但蔡男於製作筆錄過程中，對於被搶的現金來源及用途說詞反覆，經警方再三詢問，蔡才坦承自己是詐團的收水車手，遭強盜的款項實為詐欺贓款等情事，警方報請檢察官官林淑瑗指揮偵辦。

檢警追查發現是起黑吃黑事件，車手頭黃俊傑等人因參與詐欺集團任務，預先得知車手劉冠宇11月23日案發當晚8點將至內壢地區向陳姓被害女子收取投資詐騙款項80萬元，然後上繳給蔡明儒，於是指揮28歲王宗民及27歲羅仕軒搭乘白牌車司機 邱夢霖自當天中午起，一路駕車尾隨蔡明儒先後前往新北市、台北市及桃園市等處收受贓款，等蔡晚間 8點16分在內壢地區收到劉上繳的詐騙贓款後，由王、羅上前毆打並搶走蔡的背包逃逸。

王某等人搶得現金後，由蔡翌傑駕車接應，4人價2車前往新北市蘆洲區環堤大道387號工地附近分贓，最後由黃俊傑分得45萬元，蔡翌傑、王宗民、羅仕軒各分得11萬元，白牌車司機也分得2萬元；檢警追查後將黃等 8 陸續追緝到案，並向法院聲請羈押禁見黃、蔡、柯、劉、王、羅 6 人獲准。