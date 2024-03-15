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防蘭潭落水意外！嘉市府建置偵測系統… 執勤者正是40年前殉職義消孫子
嘉義市府為確保蘭潭水庫水域安全，減少民眾誤闖水域範圍，在環潭道路周邊6處熱點，建置「近水域輔助偵測系統」，共計19支鏡頭，透過人型辨識技術，主動偵測進入興趣範圍 (ROI)內人型物體，藉即時影像傳輸及偵測結果截圖告知等方式，即時通知相關人員，輔助警消人員爭取通報時效，達到預防意外發生的目的。
市府日前邀請市警局、消防局及水公司第五區管理處人員實地演練，測試系統穩定性與各單位應變速度。執行的中華電信企業客戶分公司專案經理林裕敦，適巧是40多年前在蘭潭執勤殉職的英勇義消林清求的孫子，蘭潭停車場建林清求雕像，孫子繼續為阿公守護蘭潭水域安全，傳為佳話，
林裕敦感謝市府讓他有機會為蘭潭水域安全貢獻心力，彷彿冥冥中自有注定，已故義消林清求是他阿公，阿公1981年9月12日秋節，為守護市民安全，犧牲與家人團聚，與消防及義消人員在蘭潭執行水上救生巡邏警戒，不幸發生覆舟意外，40多年後透專業知識技術，繼續為阿公守護蘭潭水域安全，讓阿公精神繼續流傳，心中充滿榮耀驕傲。
觀新處長張婉芬說，過去數十年常有民眾與釣客誤入水域意外發生，為提高蘭潭景區遊憩安全，除設置救生圈、更新護欄、透過工程建設改善環境景觀，邀請中華電信合作，結合智慧影像辨識技術與通訊軟體，建置「近水域輔助偵測系統」，除能有效排除非人型物體，提高通報精準度之外，更能輔助警消人員快速掌握現場動態，爭取時效。
先針對拋石邊坡、根公園休憩平台、蘭潭水庫第二副壩、小公園休憩平台、江將軍廟及姊妹亭等6處熱區建置，減少誤闖事件，現場設有告警揚聲器與單向發話設備，一旦民眾或釣客不慎誤入水域範圍，將透過現場預錄語音訊息與發話設備勸離，防範意外發生。
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