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影／搶停車格...高雄上演「黑白羊」戲碼 僵持半小時結果令人意外
高雄市裕誠路停車位難求，TikTok抖音今貼出一則影片，只見一輛白車倒車進入停車格，但後方黑車硬擠進同一車格內，雙方各占車位一半，宛若上演「黑羊和白羊在橋上各不相讓」的戲碼，被原PO形容「敵動，我不動」，警方獲報到場排解，因前方的白車倒車占優勢勝出，黑車自動退讓。
左營警分局警方指出，該則抖音影片發生地點在三民區裕誠路，新莊派出所於前天下午2時45分許接獲報案，即前往現場處理。
經警方調查，侯姓車主駕駛白色轎車欲停在裕誠路一處停車格，當時侯男已倒車入庫，但車尾剛進停車格，後方一輛黑色轎車就從後方直直插進停車格內，兩車僵在現場、誰也不讓誰，時間長達3、40分鐘，過程引起不少路過的人車撇頭瞧、駐足看。
警方抵達後，了解狀況排解，和黑車黃姓駕駛勸說後，黃才駛離現場，最後由侯男停進停車格，「黑白羊」橋段才落幕。
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