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台南7旬翁咖啡廳騎樓同一姿勢從早坐到晚！店員發現時已斷氣

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警二分局昨晚10時據報，中西區西門路二段連鎖咖啡廳騎樓有名男子，同一姿勢乘坐在椅子上未起身活動也無任何反應，便撥打119，經救護人員到場，發現男子已無呼吸心跳，明顯死亡，警方查出死者是73歲徐姓男子，勘驗無外力介入，已聯繫家屬，報請檢方相驗，釐清死因。

楊姓女店員指出，徐男昨天上午10時30分自行騎乘輕機車抵達咖啡廳後，便坐在店家騎樓椅子上休息。直到晚間10時許，發現他均以同一姿勢乘坐在椅子上未起身活動，也無任何反應。她察覺不對勁，便撥打119。

消防局救護人員到場後查看，發現徐男已無呼吸心跳，明顯死亡而未送醫。警方到場後封鎖現場，勘驗蒐證，發現死者頭部低頭下垂，雙手也呈現低垂，外觀看似低頭打瞌睡，但睡姿看起來有些不自然。

警方指出，經調閱監視器目前初步研判無外力介入，死因尚無法確認，已聯繫家屬辦理司法相驗事宜。

救護人員到場後發現死者頭部低頭下垂，雙手也呈現低垂，外觀看似低頭打瞌睡。圖／讀者提供
救護人員到場後發現死者頭部低頭下垂，雙手也呈現低垂，外觀看似低頭打瞌睡。圖／讀者提供
徐男昨天上午10時30分自行騎乘輕機車抵達咖啡廳後，便坐在店家騎樓椅子上休息。圖／讀者提供
徐男昨天上午10時30分自行騎乘輕機車抵達咖啡廳後，便坐在店家騎樓椅子上休息。圖／讀者提供

咖啡廳 椅子 監視器

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