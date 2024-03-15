影／假投資詐442萬還要騙 土城警一箭雙鵰逮車手及把風男
又是投資詐騙，新北市楊姓女子誤信網路股票投資廣告訊息，下載APP及匯款，因每次儲值時對方提供帳號都不同起疑，土城警方獲報日前一箭雙鵰逮面交車手張姓男子和負責把風鄭姓男子，警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市土城警分局土城派出所日前接獲楊女（34歲）報案，稱其在網路上看到一則投資股票的廣告，點進連結後便加入對方的LINE，楊女便按照對方指示下載APP及匯款，因每次需儲值時對方提供的帳號都不同，讓楊女起疑便上網搜尋相關資料，果真發現許多詐騙的資訊，立即至派出所報案，總共遭詐約442萬元。
沒想到詐騙集團仍持續誘騙楊女加碼投資，員警決定引蛇出洞，假借要與對方面交120萬元投資款並相約於本月7日下午1時在土城區中央路二段上一間速食店面交。
土城派出所長林俊瑋率副所長黃國訓、警員王凱正、林豐廷及王學逸在約定面交當天至現場附近埋伏，員警假扮顧客坐在楊女附近，見詐團車手張姓男子（24歲）上前與楊女接洽，見時機成熟立即上前表明身分當場逮捕，張男被逮後還滿臉疑惑表示，僅是聽從公司指示來這邊收款怎麼會犯罪，後經員警向張男解釋才發現原來自己所找的工作竟是詐騙集團的車手。
埋伏速食店外的所長等人也發現鄭姓男子（18歲）十分可疑，一直在速食店附近走來走去，上前盤查時鄭男一度想掙脫，員警立即從後面抱住將其控制住，詢問鄭男（18歲）在這邊做什麼，卻支吾其詞說不出來，員警層層追問下發現鄭男為詐騙集團派來的把風人員，將兩人皆帶返所偵辦，並查扣手機2部、工作證、收據、印章及印泥，，警詢後依詐欺罪兼移送檢方偵辦。
土城警分局呼籲，民眾於投資時應多方查證再投入金錢，低風險高獲利皆可能為詐騙，呼籲民眾求職應循正當管道，勿輕信假廣告或指示，交出個人銀行帳戶，更不可有替詐騙集團提領贓款，收取他人存簿等行為，除涉刑法詐欺罪外，更可能涉犯洗錢防制法、組織犯罪防制條例等，有任何疑問皆可撥打反詐騙專線165或至附近派出所詢問。
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