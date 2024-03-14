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7旬翁返家魂斷垃圾車輪下 北市環保局：全力配合警方調查

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

北市萬華長泰街3月8日下午發生垃圾車撞行人事故，一名75歲郭姓老翁返家過馬路時，遭剛收完垃圾要起步的垃圾車撞上，郭翁倒地送醫不治。

台北市環保局今表示，對此不幸事故深表遺憾，已全力配合司法調查，釐清事件原委。事發後，環保局第一時間立即指派幹部前往醫院慰問家屬，表達哀悼之意，後續也協助家屬爭取最大理賠。環保局也通令各區清潔隊加強注意執勤的相關安全，避免意外發生。

萬華警方8日下午4點50分獲報，長泰街12號發生事故趕抵，發現是垃圾車撞倒郭姓老翁，郭翁當場沒有呼吸心跳送台大醫院搶救，仍傷重不治。

垃圾車駕駛許姓男子警詢時稱，因為視野高的關係，根本沒看到車前有人，踩了油門發現撞到東西煞車，下車查看才知道是撞到人，立刻報警，被依過失致死罪嫌函送法辦。

台北市萬華區日前發生垃圾車撞死人案件，死者鞋子、拐杖遺留現場。記者翁至成／翻攝
台北市萬華區日前發生垃圾車撞死人案件，死者鞋子、拐杖遺留現場。記者翁至成／翻攝
監視器畫面曝光，只見郭翁行動不變、步伐十分緩慢，卻未依規定走斑馬線，不顧還有機車通行，擅闖車道，儘管順利走到對街，但卻劃下生命句點。記者翁至成／翻攝
監視器畫面曝光，只見郭翁行動不變、步伐十分緩慢，卻未依規定走斑馬線，不顧還有機車通行，擅闖車道，儘管順利走到對街，但卻劃下生命句點。記者翁至成／翻攝

垃圾車

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