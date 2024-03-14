高雄工人修5樓民宅採光罩 一腳踩破跌進屋內頭破昏迷

高雄市左營區今天下午發生一起工安意外！傅姓男子受雇在文智路一處民宅5樓頂樓修採光罩，不慎一腳踩破，整個人跌落5樓室內，後腦杓疑撞到水泥平台尖角，頭破血流昏迷，其他工人隨即打119求救，救護員趕抵已將傅送醫搶救。

左營警分局新莊派出所警方今天下午2時19分許，獲報指稱在文智路上一處民宅內有人從5樓頂墜落同樓層地板，警方和救護員同步抵達現場處理。

警方抵達現場發現，受傷的傅姓男子（64歲）和同事前往文智路一處民宅5樓頂樓修理採光罩，傅男不慎一腳踩破採光罩，整個人跌落5樓室內，剛好頭部後腦勺撞到水泥平台，鮮血直流，當場意識不清。