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影／新北男遭友人冷嘲熱諷 持鎮暴槍連開2槍傷人
疑為錢反目，林姓男子不滿遭友人呂姓男子冷嘲熱諷，日前涉嫌持鎮暴槍連開兩槍傷人，事後躲回住家逃跑5小時遭警方逮捕，並起出犯案用鎮暴槍一把，依法移送新北地檢署偵辦。
新北市永和警方本月12日上午7時許接獲轄區醫院通報，指稱有一名由救護車送到院傷患呂姓男子（37歲）疑似遭鎮暴槍攻擊，造成頭部受傷，所幸無生命危險。
呂男當天上午前往永和區友人住處拜訪，進門遇到也是熟識林姓男子（39歲）也在朋友家，因先前林男曾因手頭緊，曾向呂男商借數萬元周轉，林男透過另一名友人代轉還錢，但呂男事後聲稱沒收到錢，發生債務糾紛。
「欠錢還敢來？」林男不滿呂男此出言冷嘲熱諷，一怒之下涉嫌持鎮暴槍連開兩槍，打中呂男頭部及人中，造成呂男頭部受傷後逃逸。
永和警方循線追查，當天下午1時許，在新店區安樂街林男住處外將人逮捕到案，並起獲犯案用鎮暴槍一把，警詢後，昨依殺人未遂、傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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