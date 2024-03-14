綠委陳秀寳聲援抗議晶鼎焚化爐後...收到冒名林右昌的炸彈恐嚇信

晶鼎綠能科技公司規畫在彰濱工業區興建事廢棄物焚化爐，今在彰濱產業園區服務中心舉辦說明會，民進黨立委陳秀寳說，業者今天雇用一群人包圍並阻擋在地民眾發聲，不顧一切要強行召開說明會，現場聲援民眾後她發現公務信箱收到冒充內政部長林右昌名義寄送的炸彈恐嚇信，合理懷疑若不是與焚化爐相關，就是中國試圖影響台灣的民主。

不過，晶鼎公司指出，對於任何非法暴力事件，公司都表達嚴厲譴責的立場，支持警方徹查嚴辧。

陳秀寳表示，晶鼎公司為了在彰濱工業區設置焚化爐，竟不顧地方民眾反對，試圖強行召開說明會；且完全未與在地民眾充分溝通，忽視地方民眾心聲。

陳秀寳也指出，到現場聲援民眾後，她發現公務信箱收到冒充林右昌名義寄送的炸彈恐嚇信，信中提到已經在鹿港服務處設置5顆定時炸彈；她與團隊懷疑，若不是與焚化爐相關，就是中國試圖影響台灣的民主，她絕不縱容非法人士任意妄為，為了服務團隊與附近民眾安全，已經向警方報案，請警方積極辦理後續偵查作業。