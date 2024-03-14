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林園嬰屍案生父母都在學 社會局：不滿20歲產檢會通報

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導

高雄林園發生一起嬰屍案，警方透過監視器追查順利逮捕涉嫌棄嬰的生父母。記者蔡世偉／翻攝
高雄林園發生一起嬰屍案，警方透過監視器追查順利逮捕涉嫌棄嬰的生父母。記者蔡世偉／翻攝
高雄市警方積極追查發生在昨日林園區一起嬰屍案，當晚順利逮捕涉嫌遺棄的21歲生父謝男以及19歲許姓生母，2人都是學生。社會局表示，與市內各醫療院所都有建立未滿20歲懷孕、生子的通報系統，卻仍發生這樣的事情，深感遺憾。

高雄市林園區昨日發生一起嬰屍案，高雄警方透過監視器清查300輛汽機車後，終於逮到涉嫌棄嬰的謝姓男子。據悉，該棄嬰為謝男與同居的19歲許姓女友所生，兩人供稱以為生下死嬰所以棄屍，許女也坦言不知自己懷孕，也未去產檢。

高雄市社會局副局長葉玉茹聽聞後深感遺憾，並表示社會局下設18個地區社福中心皆有提供未婚媽媽的輔導、諮詢服務。葉副局長透露，社會局與衛生局合作，所轄地區公、私立醫院若遇見未滿20歲女子產檢或生產，皆會通報紀錄，並視情況給予輔導，資料顯示有7成都是未婚媽媽。

除此之外，自2019年起，社會局針對未滿20歲，心智尚未成熟的懷孕婦女，如有經濟陷困、欠缺家庭支持、自立生活等需資助情事，在社工人員訪視評估後提供營養金。社會局呼籲，未婚生子千萬不要遺棄，否則將觸犯刑法，如果致死罪更重。

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