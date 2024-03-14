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太歲頭上動土！慣竊金門遊順道偷香油錢 警方火速逮人
一名曾姓慣竊跨海來金門旅遊，臨走的當天凌晨竟攜帶塑膠管及口香糖等犯罪工具，到金寧鄉廟宇竊取功德箱內的香油錢，連偷3間廟的香油錢，好在其中一間被偷的廣濟廟廟務人員一早查看監控時，察覺有異後報警，讓警方在第一時間循線到機場逮人，將即將搭機返台的嫌犯繩之以法，全案依刑法竊盜罪送辦。
警方表示，這名曾姓慣竊在日前來金門旅遊，沒想到竟動歪腦筋到神明頭上，他在凌晨1點多時跑到金門廣濟廟，看到四下無人，心生歹意，用塑膠管及口香糖等犯罪工具竊取香油錢後離去。
警方受理後即追查相關犯罪事證，發現竊嫌是騎乘機車前往，經訪查比對後發現竊嫌欲搭乘飛機潛逃出境，即以迅雷不及掩耳前往金門航空站，於航站內及時攔截曾姓犯嫌，身上扣得所竊得之新臺幣及塑膠管，全案並依刑法竊盜罪嫌函送金門地檢。
廣濟廟主委翁明楷與廟務人員翁志昌都表示，嫌犯得手後，隨即在當天早上赴機場搭機，打算返回台灣，但因當天「霧鎖金門」，受到濃霧影響，機場開開關關，班機大亂，導致嫌犯無法在第一時間出境離開金門返台，也讓警方可以順利逮人依法究辦，不得不說「神明很興」。
金城分局長陳盈元呼籲，近來地區廟宇有遭行竊情事，且多有放置功德箱供信徒捐香油錢，常引宵小覬覦，各廟宇應加強防竊及監視系統設施，並加裝觸動式警鈴防竊設備，以嚇截犯罪避免遭有心人士竊取。
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