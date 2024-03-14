快訊

00940夯翻天！台新證券公告申購作業收件至3月14日

4G 499不限速吃到飽一日限定復活！網驚這次多2優惠：搭高鐵去辦也賺

受虐男童剴剴家人錄音聲明曝光！ 盼還原案發事實

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太歲頭上動土！慣竊金門遊順道偷香油錢 警方火速逮人

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

一名曾姓慣竊跨海來金門旅遊，臨走的清晨竟攜帶塑膠管及口香糖等犯罪工具，到金寧鄉廟宇竊取功德箱內的香油錢。圖／讀者提供
一名曾姓慣竊跨海來金門旅遊，臨走的清晨竟攜帶塑膠管及口香糖等犯罪工具，到金寧鄉廟宇竊取功德箱內的香油錢。圖／讀者提供
一名曾姓慣竊跨海來金門旅遊，臨走的當天凌晨竟攜帶塑膠管及口香糖等犯罪工具，到金寧鄉廟宇竊取功德箱內的香油錢，連偷3間廟的香油錢，好在其中一間被偷的廣濟廟廟務人員一早查看監控時，察覺有異後報警，讓警方在第一時間循線到機場逮人，將即將搭機返台的嫌犯繩之以法，全案依刑法竊盜罪送辦。

警方表示，這名曾姓慣竊在日前來金門旅遊，沒想到竟動歪腦筋到神明頭上，他在凌晨1點多時跑到金門廣濟廟，看到四下無人，心生歹意，用塑膠管及口香糖等犯罪工具竊取香油錢後離去。

警方受理後即追查相關犯罪事證，發現竊嫌是騎乘機車前往，經訪查比對後發現竊嫌欲搭乘飛機潛逃出境，即以迅雷不及掩耳前往金門航空站，於航站內及時攔截曾姓犯嫌，身上扣得所竊得之新臺幣及塑膠管，全案並依刑法竊盜罪嫌函送金門地檢。

廣濟廟主委翁明楷與廟務人員翁志昌都表示，嫌犯得手後，隨即在當天早上赴機場搭機，打算返回台灣，但因當天「霧鎖金門」，受到濃霧影響，機場開開關關，班機大亂，導致嫌犯無法在第一時間出境離開金門返台，也讓警方可以順利逮人依法究辦，不得不說「神明很興」。

金城分局長陳盈元呼籲，近來地區廟宇有遭行竊情事，且多有放置功德箱供信徒捐香油錢，常引宵小覬覦，各廟宇應加強防竊及監視系統設施，並加裝觸動式警鈴防竊設備，以嚇截犯罪避免遭有心人士竊取。

金寧鄉廣濟廟廟務人員說明案發的情況，還頻頻說神明「很興」，讓竊賊火速被逮。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉廣濟廟廟務人員說明案發的情況，還頻頻說神明「很興」，讓竊賊火速被逮。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉知名的廣濟廟日前遭竊賊偷走香火錢，好在警方火速將竊賊逮住。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉知名的廣濟廟日前遭竊賊偷走香火錢，好在警方火速將竊賊逮住。記者蔡家蓁／攝影

機場 神明 金門

延伸閱讀

陸證實福建漁船東碇島沉沒 6船員已救2人

陸籍漁船東碇翻覆尚有2失蹤 兩岸搜救船以禁限制水域畫分責任區

大陸漁船金門東碇島海域翻覆 海委會：陸方進入我海域搜救「有通報」

大陸漁船翻覆…兩岸10船聯手金門海域救人 2死2生還2失蹤

相關新聞

高雄醫院情侶吵架…女擅刪男手機對話 下場GG了

高雄某醫院吳姓、陳姓醫護人員素有感情糾紛，前年吳女擅自取得陳男手機後，未經同意解鎖密碼，將自己與對方LINE的對話內容全...

北市國宅傳哭喊聲遭疑虐童 警：成年父女吵架

1歲男童疑遭保母虐死案引發社會關注，有網友指北市某國宅常有孩童哭喊救命，懷疑是虐童案。台北市警方今天說，經查為父女因細故...

長髮女與男友街頭爭吵 遇警排解曝通緝身分

李姓女子與男友在街頭吵架，高雄警方巡邏上前勸架，查證身分時，李女欲言又止，幾經折騰，員警才查出李女是失蹤人口，而且涉及5...

用路人注意！桃園龍德宮南巡遶境回鑾 6路段交管時間曝

桃園龍德宮南巡遶境回鑾預訂17日將近中午時段，行經桃園區部分市區道路，途經復興路慈護宮、中正路景福宮、慈文路蓮華寺等三間...

太歲頭上動土！慣竊金門遊順道偷香油錢 警方火速逮人

一名曾姓慣竊跨海來金門旅遊，臨走的當天凌晨竟攜帶塑膠管及口香糖等犯罪工具，到金寧鄉廟宇竊取功德箱內的香油錢，連偷3間廟的...

高雄男心情鬱卒報警求救 突翻臉攻擊員警還想奪槍

高雄30歲梁姓男子心情鬱卒報警求助，警方獲報後到場，梁見員警攜槍執勤，竟企圖搶奪丁姓員警佩槍，所幸丁男與簡姓同事機警，迅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。