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影／台中通緝犯見警臨檢躲門外 卻大膽選坐警車抽菸被逮

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局在6日前往轄區旅館臨檢，其中一名鄧姓員工見警到場，趕緊躲到門外，不過警方結束臨檢後，發現鄧男坐在警員的機車上吞雲吐霧，警方順利盤查，發現鄧已在去年6月涉詐欺案件，被發布通緝，警詢後依法移送地檢署偵辦。

台中市鄧姓男子是通緝犯，6日遇到警方臨檢時，躲在門外抽菸，但卻坐在警用機車上，因此落網。記者陳宏睿／翻攝
台中市鄧姓男子是通緝犯，6日遇到警方臨檢時，躲在門外抽菸，但卻坐在警用機車上，因此落網。記者陳宏睿／翻攝

第二警分局立人所巡佐蔡坤舉、警員張育群在6日下午3時許，前往華美街的旅館訪查，其中一名鄧姓員工（24歲）看到警員到場後，趕緊躲到門外抽菸，不過警方在訪查旅館後，沒有看到任何可疑人士，但卻看到鄧坐在警用機車上抽菸。

警員上前詢問鄧，是否為飯店員工、盤查身分，盤查後發現鄧在去年6月間，已被新北、桃園地檢署發布通緝，警詢後依法移送地檢署歸案。

第二警分局長周俊銘表示，維護社會治安為警察職責，尤其詐欺犯罪問題，深切影響民眾生活，戕害國人身心，警察各項勤務也持續展現打擊犯罪決心讓「人民有感」，尤其影響民眾財產至鉅的詐欺犯，更以「向上溯源、向下刨根」精神，瓦解犯罪結構，展現政府維護治安決心。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

抽菸 臨檢 詐欺

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