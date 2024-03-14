聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台中通緝犯見警臨檢躲門外 卻大膽選坐警車抽菸被逮
台中市第二警分局在6日前往轄區旅館臨檢，其中一名鄧姓員工見警到場，趕緊躲到門外，不過警方結束臨檢後，發現鄧男坐在警員的機車上吞雲吐霧，警方順利盤查，發現鄧已在去年6月涉詐欺案件，被發布通緝，警詢後依法移送地檢署偵辦。
第二警分局立人所巡佐蔡坤舉、警員張育群在6日下午3時許，前往華美街的旅館訪查，其中一名鄧姓員工（24歲）看到警員到場後，趕緊躲到門外抽菸，不過警方在訪查旅館後，沒有看到任何可疑人士，但卻看到鄧坐在警用機車上抽菸。
警員上前詢問鄧，是否為飯店員工、盤查身分，盤查後發現鄧在去年6月間，已被新北、桃園地檢署發布通緝，警詢後依法移送地檢署歸案。
第二警分局長周俊銘表示，維護社會治安為警察職責，尤其詐欺犯罪問題，深切影響民眾生活，戕害國人身心，警察各項勤務也持續展現打擊犯罪決心讓「人民有感」，尤其影響民眾財產至鉅的詐欺犯，更以「向上溯源、向下刨根」精神，瓦解犯罪結構，展現政府維護治安決心。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言